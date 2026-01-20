19 de janeiro de 2026 – 15:20
A Coordenação Geral do Núcleo Pré-Universitário da Universidade Estadual do Ceará – UECEVest, considerando o Edital Nº 54/2025 – REITORIA, que regulamenta seleção de estudantes bolsistas, em situação de vulnerabilidade social comprovada, com interesse em cursar o UECEVest, gratuitamente durante 2026, RESOLVE:
1. Torna público o resultado da análise do recursos contra o resultado preliminar de seleção de estudantes em situação de vulnerabilidade social para o curso intensivo 2026.1(Anexo I) e extensivo 2026 (Anexo II);
2. Tornar público o Resultado Final da Classificação dos candidatos, após recursos, que atenderam aos critérios de classificação estabelecidos no Edital Nº 54/2025, divididos entre classificados no número de vagas e classificáveis além do número de vagas;
3. Conforme previsto no item 1.3do Edital N° 54/2025, o quantitativo de vagas será proporcional ao número de turmas formadas. Foram formadas para o semestre 2026.1, até o momento, duas turmas de intensivo e duas de extensivo, portanto, serão disponibilizadas 32 vagas de bolsistas em situação de vulnerabilidade social, sendo 16 para cada modalidade;
4. Tornar público que os documentos encaminhados no ato de inscrição serão utilizados para a matrícula e que os candidatos aprovados classificados (relacionados nos Anexos III e V)deverão comparecer a Secretaria do UECEVest, munidos de documentos oficial de identificação e duas fotos 3×4, no período de 20 a 21 de janeiro de 2026 para assinar o Termo de Compromisso de Bolsa e efetuar a matrícula;
5. O(a) candidato(a) que não comparecer no período supracitado perderá a vaga;
6. A chamada dos candidatosclassificáveis (Anexos IV e VI) está condicionada à disponibilidade de vagas não preenchidas pela chamada dos classificados e à ampliação do número de vagas para o extensivo (a depender da formação de novas turmas), e será realizada a partir de comunicado no site do UECEVest.
Clique aqui para visualizar os anexos.