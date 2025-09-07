Em Vale Tudo, Odete assume publicamente seu namoro com César e ainda comenta com Celina sobre o retorno de Estéban ao Brasil. Enquanto isso, Raquel compartilha com Ivan sua ideia de transformar a Paladar em uma cozinha solidária, revelando um novo rumo para o restaurante. Renato também se movimenta, conversando com Sardinha sobre a possibilidade de lançar uma revista pela Tomorrow.
Maria de Fátima descobre por Marina que César pretende se casar com Odete, e Afonso, cada vez mais fragilizado, se recusa a voltar ao hospital ou dar continuidade ao tratamento sem a confirmação de um doador compatível. Em paralelo, Ana Clara organiza registros de fotos e vídeos de Leonardo, numa tentativa de se proteger das possíveis armações de Odete. A campanha solidária da Paladar ganha repercussão e conquista apoio.
Já Aldeíde e André decidem alugar um apartamento e avisam Poliana sobre a mudança. No desfecho do capítulo, Afonso entra em um restaurante acompanhado de Solange, Renato e Sardinha, e é surpreendido ao se deparar com Maria de Fátima e Mário Sérgio, deixando o clima ainda mais tenso.
Vale Tudo é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Isabella Teixeira, Augusto Freitas e Matheus Senra. A produção é de Luciana Monteiro, a produção executiva de Lucas Zardo e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.
