O diretor-presidente da Tesla, Elon Musk, recebeu uma oferta de remuneração por parte do Conselho de Administração da companhia que pode torná-lo o primeiro trilionário do mundo. A proposta em ações foi apresentada nesta sexta-feira, 5, e determina que o CEO deve aumentar o valor de mercado da empresa para 8,5 trilhões de dólares em dez anos.
Caso Musk tenha sucesso na ambiciosa empreitada, receberá ações que aumentam sua participação na empresa de aproximadamente 16% para mais de 25%, o que elevaria sua fortuna para um valor superior a 2 trilhões de dólares. A oferta foi encaminhada à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, em um momento no qual analistas questionam se os posicionamentos políticos do sul-africano podem estar prejudicando a empresa.
No início deste ano, as vendas da Tesla na Europa caíram 40%, uma mudança brusca cujas razões podem estar no apoio contínuo de Musk a partidos políticos de extrema-direita e a sua aliança de curta duração com o presidente americano, Donald Trump.
+ Elon Musk é ausência em jantar de Trump com chefes de big techs na Casa Branca
A meta de 8,5 trilhões de dólares é ambiciosa, sendo superior ao dobro do valor de mercado atual da Nvidia, fabricante de chips americana que é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Segundo a Tesla, o plano depende da entrega de novos produtos, como os “robotáxis” e os robôs humanoides que estão em desenvolvimento.
Aos 54 anos de idade, o sul-africano é o homem mais rico do mundo segundo a Forbes, acumulando um patrimônio líquido de 435 bilhões de dólares. Atualmente, Musk é responsável pela administração da Tesla e de outros empreendimentos como SpaceX, xAI, Boring Co e Neuralink, além de ser dono da rede social X (antigo Twitter), comparada em 2022 por 44 bilhões de dólares.