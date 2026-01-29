Rodada mantém esperanças do Flamengo no Carioca; veja do que precisa

A derrota do Flamengo para o Fluminense no último domingo deixou o time respirando por aparelhos no Campeonato Carioca, mas o complemento da rodada foi positivo para o clube rubro-negro. Na segunda-feira, o Madureira perdeu em casa da lanterna Portuguesa, enquanto o Nova Iguaçu só empatou em casa com o Volta Redonda. E nesta terça, o Maricá, também mandante, foi derrotado pelo Sampaio Corrêa e desperdiçou a chance de ultrapassar o próprio Fla.

Source link