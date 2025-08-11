Extremo vai assinar por três anos pelo emblema da Arménia
Depois de uma época cedido ao Tondela, Rodrigo Ramos regressou à esfera do Estoril, mas está novamente de saída. Desta vez, o extremo vai deixar o clube em definitivo para rumar ao Ararat, da Arménia, sabe Record.
O acordo entre clubes está fechado em moldes que permitem aos canarinhos salvaguardar uma percentagem do passe. Com o jogador o processo está também encerrado, com as partes a apalavrarem um contrato válido por três temporadas. Com efeito, é uma questão de tempo até que a mudança seja anunciada.
Aos 21 anos, Rodrigo Ramos vai abraçar a primeira experiência no estrangeiro. Em Portugal, o extremo dividiu a formação entre Benfica, Belenenses e B SAD, antes de rumar ao Estoril para cumprir a última etapa, nos sub-23. Em 2024/25, viveu a primeira temporada a nível profissional, dando nas vistas no Tondela, com quatro golos e cinco assistências em 29 encontros realizados.
Por Pedro Morais