Desde que se implementó el mata-mata, en la Copa Libertadores (1989), Cerro Porteño nunca pudo cambiar, en esa instancia, una derrota inicial, de local, por un triunfo de visitante, en la vuelta y alcanzar la clasificación.
Tras la caída frente a Estudiantes (0-1), en La Nueva Olla, la semana pasada, en la ida de la fase de octavos de final, el cuadro cerrista está obligado a lograr, por primera vez, una épica remontada jugando en tierra extranjera, en el torneo más prestigioso del continente.
El Ciclón logró muchas remontadas en una instancia mano a mano, en varias fases de la Libertadores, pero siempre fueron jugando el cotejo definitorio en Paraguay. Inclusive en octavos de final, en la edición de 1992, frente al Bolívar boliviano, el cuadro azulgrana supo dar vuelta un resultado negativo inicial, con un triunfo en la revancha, que le valió la clasificación, pero el cotejo de vuelta fue en casa (3-0), tras la pérdida de 2-0, en la altura de La Paz.
Igualmente, en cuartos de final la escuadra de barrio Obrero tuvo dos monumentales clasificaciones tras perder el encuentro de ida, pero de visitante; una fue en 1998, contra Peñarol de Uruguay (0-2 y 3-0) y en la copa de 1999, frente al Estudiantes venezolano (0-3 y 4-0), pero ambos cotejos definitorios se jugaron en el Defensores del Chaco y la vieja Olla azulgrana, respectivamente.