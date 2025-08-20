A Globo divulgou na noite de terça-feira (19) a primeira chamada da reprise de Terra Nostra, que voltará ao ar em 1º de setembro na faixa Edição Especial. Exibida originalmente entre 1999 e 2000, a trama substitui História de Amor, que passou entre 1995 e 1996.
O vídeo traz cenas do casal Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) ao som de Tormento d’Amore, canção em italiano composta especialmente para a novela e interpretada por Agnaldo Rayol e Charlotte Church.
“A música. O elenco. A força da paixão de Matteo e Giuliana. A saga que entrou para a história das novelas está de volta. Dia 1º, começa a Edição Especial deste grande sucesso nas tardes da Globo. De Benedito Ruy Barbosa, Terra Nostra”, diz a narração.
Terra Nostra é ambientada no fim do século 19. Giuliana e Matteo são italianos e se conhecem a bordo do navio que transporta imigrantes para trabalhar no Brasil após a abolição da escravatura. Na chegada ao destino, eles acabam se desencontrando.
A Globo tem focado em reprises comemorativas em 2025, para celebrar seus 60 anos. Internamente, Terra Nostra é vista como uma novela marcante, uma superprodução representativa para a dramaturgia da emissora. Sucesso de audiência há 25 anos, popularizou termos italianos como “amore mio”.
Pelo estilo lento da narrativa e o forte teor romântico, a trama pareceu mais adequada à Edição Especial. Será a primeira novela do horário nobre a passar na faixa, inaugurada em 2021 e, desde então, dedicada a títulos das 18h e 19h.
Também estão no elenco Antonio Fagundes, Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte, Ângela Vieira, Marcello Antony, Carolina Kasting, Palomma Duarte, Antônio Calloni, Claudia Raia, entre outros.