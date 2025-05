Rota da Fé com destino a Juranda abre inscrições para peregrinação

A tradicional Rota da Fé, uma das maiores peregrinações religiosas da região, anunciou recentemente a abertura das inscrições para sua próxima caminhada até Juranda, a Cidade do Milagre. Este percurso de fé e devoção atrai milhares de fiéis todos os anos, que percorrem quilômetros em busca de espiritualidade, renovação e esperança. A iniciativa reforça o compromisso dos organizadores em promover a cultura religiosa e fortalecer os laços de fé entre os participantes. Com novidades e medidas de segurança aprimoradas, a expectativa é de que a peregrinação seja ainda mais participativa e significativa neste ciclo.

Rota da Fé anuncia abertura de inscrições para peregrinação a Juranda

A organização da Rota da Fé divulgou oficialmente a abertura das inscrições para a edição 2025 da peregrinação até Juranda, evento que costuma acontecer no período de maio. Os interessados podem realizar suas inscrições através do site oficial ou nas sedes dos grupos de fiéis associados à rota, garantindo sua participação na caminhada que reúne devotos de diversas regiões. Devido à alta procura das edições anteriores, os responsáveis recomendam que os interessados façam seus registros com antecedência para evitar contratempos.

A inscrição é fundamental para o planejamento logístico e segurança do evento, permitindo à organização mapear o número de participantes e mobilizar recursos adequados. Além disso, há benefícios extras para os inscritos, como kits de peregrino, orientações especiais de preparação física e espiritual, além de informações sobre pontos de apoio ao longo do percurso. Os organizadores destacam o compromisso com a acessibilidade e inclusão, buscando garantir que todos possam participar com conforto e segurança. A expectativa é de que a edição de 2025 supere as expectativas em termos de participação e confraternização.

A inscrição para adultos custa R$ 95,00 e para adolescentes de 12 a 17 anos, R$ 50,00. Crianças, pessoas com deficiência e acompanhantes não pagam. O valor inclui transporte, alimentação, água e frutas. A expectativa é reunir mais de 600 participantes.

Os interessados podem se inscrever no Centro Catequético (44-3525 1634); Santuário Nossa Senhora Aparecida (44-3525 2932); Paróquia Sagrada Família – Cohapar (44-3523 4673); Paróquia São Pedro – Roncador (44-3575 1215); Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio – Lar Paraná (44-3524 1022); Paróquia Nossa Senhora de Fátima – no Jardim Tropical, ou ainda pela internet, no site www.rotasdafe.com.br e email: rotasdafe@gmail.com.

A peregrinação iniciará na Catedral São José, em Campo Mourão, às 7 horas, com café da manhã e bênção do pároco local. Em seguida, os participantes embarcam em ônibus para o início da peregrinação. Em Juranda, os peregrinos visitarão a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus.

A Rota da Fé é um movimento inter-religioso caracterizado como uma romaria, com o objetivo de visitar lugares sagrados, diferentes culturas, costumes locais, gastronomia das comunidades por onde passa e ter contato direto com a natureza. É promovida há 19 anos pela Igreja Católica e Diocese de Campo Mourão.

Caminho de fé: participantes já podem garantir vaga na rota até Juranda

Com informações do portal Goionews