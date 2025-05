‘Te amo Cláudia’: IML divulga foto de tatuagem para identificar cadáver encontrado às margens de lago

A Polícia Científica de Umuarama, no Paraná, está em busca de informações que possam levar à identificação de um cadáver encontrado em avançado estado de decomposição nas margens do Lago Aratimbó. O corpo, descoberto há cinco dias, estava vestido apenas com uma bermuda e apresentava uma tatuagem com a inscrição “Te amo Cláudia”.

Inicialmente, suspeitou-se que o corpo pudesse ser de um morador de Goioerê, desaparecido há mais de dois meses. No entanto, essa possibilidade foi descartada devido à presença da tatuagem, que não corresponde à descrição do indivíduo desaparecido.

O estado avançado de decomposição do corpo dificultou a identificação de possíveis ferimentos que pudessem indicar a causa da morte. Segundo o IML, o cadáver estava no local há pelo menos cinco dias antes de ser descoberto.

A Polícia Militar divulgou a foto da tatuagem na esperança de que isso possa ajudar na identificação do cadáver. Qualquer informação que possa levar à identificação do corpo pode ser repassada para a Polícia Militar, pelo telefone 190.

As informações são da CGN e Goio News.