Un marathon dominé par Mustapha Salmi



Sur la distance reine du marathon, la victoire est revenue à Mustapha Salmi (dossard 16), coureur algérien bien connu du circuit européen de course sur route. Il s’est imposé avec un chrono maîtrisé de 2 h 23 min 24 s, prenant rapidement la tête de la course après le 25e kilomètre et creusant progressivement l’écart. Derrière lui, le Français Philippe Couvat (dossard 11) s’empare d’une superbe deuxième place en 2 h 25 min 03 s, confirmant sa forme du moment après plusieurs podiums régionaux au premier semestre. Le podium est complété par Léo Goudeau (dossard 14), qui boucle les 42,195 km en 2 h 28 min 34 s, après une course régulière et une belle résistance face à des conditions devenues humides sur la fin du parcours.

Une course féminine maîtrisée par Jeanne Garreau



Chez les femmes, la victoire revient à la Française Jeanne Garreau (dossard 110). Elle s’est imposée avec autorité en 2 h 43 min 32 s, prenant les commandes dès les premiers kilomètres et maintenant un rythme soutenu jusqu’à l’arrivée, installée place Bellecour devant un public nombreux. Elle devance Audrey Passot (dossard 3421), deuxième en 2 h 50 min 29 s, et Léa Boyer (dossard 3401), troisième en 2 h 56 min 57 s. Toutes trois ont affiché une remarquable constance sur un tracé exigeant mais très apprécié, alternant zones roulantes et passages emblématiques du centre-ville.

Une ambiance unique au cœur de la ville



Le Run In Lyon séduit chaque année par son ambiance festive et intergénérationnelle, symbole de la fusion entre sport et convivialité propre à la ville. De nombreux spectateurs étaient présents tout au long du parcours, notamment sur les berges du Rhône et à Confluence, où musiciens et associations locales ont animé les encouragements. Les bénévoles, véritables piliers de l’événement, étaient plus de 1 200 mobilisés dès l’aube pour assurer ravitaillement, sécurité et logistique. L’édition 2025 s’est déroulée sans incident majeur, prouvant une organisation rodée et une implication totale des équipes sur le terrain.

Un parcours exigeant mais somptueux



Le marathon lyonnais, réputé pour sa beauté, n’en demeure pas moins redoutable par ses enchaînements de relances et de faux plats, notamment entre Gerland et la montée vers Fourvière. Les conditions météorologiques, légèrement humides et fraîches, ont néanmoins favorisé de bons chronos. De nombreux finishers ont souligné la qualité du balisage et la générosité des habitants postés aux points stratégiques pour encourager les coureurs, parfois par leurs prénoms. Cet esprit collectif reste la marque de fabrique du Run In Lyon.

Un événement qui rassemble bien au-delà du sport



En parallèle de la course, le village du marathon, installé place Bellecour tout le week-end, a accueilli des stands partenaires, conférences, animations pour enfants et séances de récupération gratuites. L’événement a également été l’occasion de rappeler l’engagement solidaire d’Harmonie Mutuelle en faveur du sport santé, avec plusieurs ambitions écologiques : ravitaillement sans plastique, tri sélectif généralisé et mise à disposition d’espaces de covoiturage pour les coureurs. Ces initiatives s’inscrivent dans la logique de durabilité que les grandes épreuves urbaines françaises adoptent désormais.

L’émotion d’une ligne d’arrivée partagée



Au-delà des performances des élites, c’est l’émotion collective qui a dominé cette édition 2025. Des milliers d’anonymes ont franchi la ligne d’arrivée avec le sourire, souvent main dans la main, après plusieurs mois d’entraînement. Le public lyonnais, fidèle et bruyant, a offert à chacun une ovation digne des plus grandes courses internationales. Pour beaucoup, cette journée marquera un souvenir indélébile, celui d’une ville unie par la passion du sport et le goût de l’effort partagé.

Lyon confirme son ancrage parmi les grandes villes du running



Avec cette édition réussie, le Run In Lyon confirme sa place de choix parmi les grands rendez-vous du calendrier français, aux côtés du Marathon de Paris et des épreuves de Nice ou Bordeaux. La qualité de l’organisation, l’implication des bénévoles et la variété du parcours en font un marathon à part, combinant exigence sportive et richesse culturelle. Rendez-vous est déjà pris pour octobre 2026, avec la promesse d’une édition encore plus festive et ouverte à un nombre croissant de passionnés.