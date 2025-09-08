A premiação será apresentada pelo ator LL Cool J. Já os shows durante o evento ficam por conta de Alex Warren, Conan Gray, DJ Snake, Doja Cat, J Balvin, Jelly Roll, Lady Gaga, Mariah Carey — que recebe o prêmio Video Vanguard —, Post Malone, Rick Martin — que recebe o prêmio Ícone Latino— Sabrina, Sombr e Tate McRae. Neste ano, a premiação conta com pré-show do girl group Katseye e apresentações de Bailey Zimmerman, Kid Laroi, Lola Young e Megan Moroney no palco Extended Play.

Source link