O cenário climático para esta quinta-feira (4) na região metropolitana de São Paulo será praticamente o mesmo desta quarta (3), com tempo aberto e calor, devido ao bloqueio atmosférico que atinge toda a região central do país, aumentando as temperaturas e diminuindo a umidade relativa do ar.
Na Grande São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura prevê que o dia terá predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Por isso, as temperaturas devem variar entre mínima de 15°C na madrugada e máxima de 29°C durante a tarde.
Nesta quarta, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 14,9°C de madrugada e a máxima de 28,6°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.
Assim como nos últimos dias, a umidade relativa do ar continuará baixa nos horários mais quentes, com valores próximos e até abaixo dos 20% no interior e próximas dos 30% na faixa leste e litoral.
Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas de umidade abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana, provocando incômodo em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, devido ao acúmulo de partículas de poluição na atmosfera.
Essas condições de tempo, aliadas aos ventos, favorecem a propagação de focos de incêndio. Por isso, a Defesa Civil estadual destaca que é importante evitar atividades que possam provocar queimadas.
Nos mapas de risco divulgados pelo órgão estadual, praticamente todo o estado está em condições de ter incêndios florestais nesta quinta. O nível mais extremo é o estado de emergência (roxo), que abrange as regiões norte e oeste, na fronteira com Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, a maior parte está em estado de alerta (vermelho) e algumas faixas, entre risco alto (laranja) e baixo (amarelo) de queimadas.
No litoral paulista, a umidade estará um pouco melhor devido à possibilidade de ocorrência de ventos fortes até o fim da manhã. Segundo a Defesa Civil, o fenômeno pode ter rajadas de intensidade elevada, que podem causar transtornos à população.
Previsão de temperatura para o interior nesta quinta:
- Presidente Prudente (19°C a 34°C)
- Araçatuba (19°C a 34°C)
- Marília (17°C a 33°C)
- Santos (17°C a 33°C)
- Bertioga (14°C a 33°C)
- São José do Rio Preto (18°C a 32°C)
- Barretos (17°C a 32°C)
- Ribeirão Preto (16°C a 32°C)
- Bauru (17°C a 31°C)
- Araraquara (15°C a 31°C)
- Itapeva (14°C a 31°C)
- Ubatuba (17°C a 31°C)
- Campinas (15°C a 30°C)
- Sorocaba (15°C a 30°C)
- São José dos Campos (14°C a 30°C)
- Franca (15°C a 29°C)
Inmet mantém alerta laranja para tempestade no Rio Grande do Sul
O Inmet mantém nesta quinta o alerta laranja (de perigo) para tempestade que engloba grande parte do Rio Grande do Sul até a meia-noite desta quarta. O órgão prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou ente 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.
Após a chuva, o órgão nacional informa que chegará uma massa de ar polar que deve baixar a temperatura em mais de 5°C, o que pode causar danos à saúde da população. Essa previsão é válida até sexta-feira (5).