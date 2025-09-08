Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Frei Gilson tem um encontro especial com o público baiano. No dia 9 de novembro, o religioso se apresenta no município de Alagoinhas, levando ao público uma experiência que une fé, espiritualidade e emoção. Mais detalhes e informações sobre horário e local ainda serão divulgadas.
Considerado um dos nomes mais influentes do catolicismo no Brasil, Frei Gilson ingressou na vida religiosa aos 18 anos e, aos 38, segue atuando na congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Além disso, é líder do grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como ferramenta de evangelização. Além das orações, ele utiliza as redes sociais para compartilhar mensagens motivacionais e ensinamentos religiosos de forma acessível.