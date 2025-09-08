Show do sacerdote terá entrada gratuita em Dourados e uma legião de fiéis se prepara para a data
Católicos de Mato Grosso do Sul estão em polvorosa com a vinda de Frei Gilson para a cidade de Dourados. Embora o evento com o religioso seja apenas no mês de dezembro, fiéis de todos os cantos do Estado e até de fora do país têm se programado com antecedência em caravanas com destino ao show do famoso sacerdote, que terá entrada gratuita.
É tanta, mas tanta gente se mobilizando para assistir à apresentação no dia 7 de dezembro que os católicos já estão se questionando se o espaço da apresentação comportará o público.
Para os fiéis que seguem Gilson diariamente, este será o show do ano e já é um dos eventos mais aguardados da região. Vale lembrar que a vinda do Frei ocorre em celebração aos 90 anos da Catedral de Dourados.
A presença do religioso, aliás, foi fruto do esforço da Diocese de Dourados e outras paróquias locais e partiu da alta demanda dos fiéis: foram mais de 800 solicitações de paróquias pedindo um show dele. O número reforça a mobilização da comunidade católica para acompanhar à apresentação.
Marilena Freitas, de 52 anos, faz parte da legião de fãs do Frei Gilson que têm levantado às 3h diariamente para orar por São Miguel todos os dias, na corrente de fé organizada por ele, e está ansiosa para o dia 7 de dezembro.
“Vai ser muito bom e abençoado”, comenta ela, que já garantiu sua passagem em uma das diversas caravanas que vão para o evento. “Como a entrada é franca, não sabemos nem se vai caber todo mundo. Só na minha paróquia já tem duas organizadas, sem contar em outras igrejas e outras cidades. Muita gente mesmo”, comenta a moradora de Campo Grande.
De Aquidauana, a fiel Gloria Barrios também já comprou a passagem. Ela conta que parte de sua família, que vive no Paraguai, também está se organizando para ir ao evento. “Eles vão vir em uma caravana que vai sair de lá. Tem várias caravanas do Paraguai também, com muitos católicos que querem ver o Frei”, relata.
Onde vai ser o show de Frei Gilson em Dourados (MS)?
O encontro de fiéis para prestigiarem o show será no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Vila São Pedro, em Dourados. Além de cantar, Frei Gilson vai orar junto com todo o público em um momento de fé, alegria e muita espiritualidade. A entrada é franca.
Em sua apresentação em Dourados, Frei Gilson trará sua música, com letras que têm tocado os corações de fiéis de todo o Brasil. Conforme a organização, a expectativa é mesmo reunir um grande público.
“Será um evento único para todos os devotos da região, um momento de união e louvor, e contamos com o apoio da comunidade para tornar esse encontro possível”, afirmaram os organizadores.
(Revisão: Bianca Iglesias)