Thunderbolts* (ou Os Novos Vingadores) enfim ganhou uma data para estrear no Disney+. O filme, vale lembrar, passou pelos cinemas em maio deste ano.
A estreia no streaming da Disney, que detém o catálogo completo do Universo Cinematográfico da Marvel, ficou para o dia 27 de agosto. Veja abaixo o anúncio.
O filme dos Thunderbolts conta com uma equipe formada inteiramente pelos anti-heróis do MCU: John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell), Yelena Belova/Viúva Negra (Florence Pugh), Alexei Alanovich Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko). O grupo é liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) — e o elenco ainda conta com Geraldine Viswanathan e Lewis Pullman.
Nos quadrinhos, os Thunderbolts foram introduzidos em uma edição de 1997 de O Incrível Hulk. O time é uma criação de Kurt Busiek e Mark Bagley, e trouxe em sua primeira formação personagens como Hulmut Zemo, Atlas, Golias, Rocha Lunar, Soprano e Gavião Arqueiro.
Thunderbolts* já passou pelos cinemas. Enquanto isso a Marvel prepara outro lançamento: Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia nos cinemas brasileiros em 24 de julho de 2025. Ambos os filmes começam a preparar o terreno para o futuro do MCU, com o Quarteto sendo o responsável por começar a Fase 6 do MCU, que terminará com Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas em 2026 e 2027, respectivamente.
Os filmes trazem Robert Downey Jr., que interpretou o lendário Homem de Ferro na Marvel, como o vilão Doutor Destino, principal algoz do Quarteto e um dos grandes vilões da Marvel nos quadrinhos.