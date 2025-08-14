O Brasil perdeu o segundo maior comprador de carne bovina do país: os Estados Unidos. Diante da
tarifa adicional de 50%
No entanto, o Brasil tem um novo comprador para carne bovina com osso e miúdos. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) celebrou a confirmação da abertura do mercado das Filipinas. O anúncio foi oficializado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta quarta-feira (13).
Representando o presidente Roberto Perosa no país, o diretor de Assuntos Estratégicos da ABIEC, Julio Ramos, liderou as tratativas com o governo filipino, a embaixada do Brasil, chefiada pelo embaixador Gilberto Moura, e a Adidância Agrícola – parte da rede mundial de escritórios do Mapa. A confirmação foi dada pelo secretário-adjunto de Pecuária das Filipinas, Benjamin Albarece, durante o Brazilian Beef Dinner, que reuniu 200 convidados e 20 empresas associadas, consolidando uma importante conquista para o setor.
A missão também marcou a estreia da ABIEC na WOFEX, maior feira de alimentos e bebidas das Filipinas, por meio do projeto Brazilian Beef, em parceria com a ApexBrasil. O evento serviu de vitrine para reforçar a qualidade e a diversidade da carne bovina brasileira junto a importadores e autoridades locais.
As Filipinas já ocupam a sexta posição entre os maiores compradores de carne bovina brasileira e são o segundo maior mercado no Sudeste Asiático. Atualmente, o Brasil responde por 40% das importações do país, e a ampliação do acesso deve abrir novas oportunidades de negócios com cortes de maior valor agregado e miúdos, segundo a Abiec.
Efeito rebote? Preço dispara nos EUA
O Brasil é o maior exportador de carne bovina dos EUA. Em 2024 foram 229 mil toneladas exportadas aos norte-americanos, sendo
60% da carne para hambúrguer
Dias após as
tarifas de Donald Trump
chega a US$ 69