Finalização bloqueada, Lucas Cruz (Nova Iguaçu) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Wender.
Finalização bloqueada, Lucas Cruz (Nova Iguaçu) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Wender.
De olho em um zagueiro neste período de mercado de transferências, o Palmeiras teve interesse em Morato, do Nottingham Forest. O nome do defensor tem sido especulado como suposto reforço…
Hoy, 15 de enero a las 21.00, El Plantío recibirá al Valencia para disputar los octavos de la Copa del Rey. Munuera Montero será el encargado de arbitrar un cruce…
Sidney (Nova Iguaçu) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.