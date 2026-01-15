De olho em um zagueiro neste período de mercado de transferências, o Palmeiras teve interesse em Morato, do Nottingham Forest. O nome do defensor tem sido especulado como suposto reforço do time paulista há meses. No entanto, as negociações não foram para frente.
De acordo com apuração da ESPN, o cube inglês havia fechado as portas logo de cara para o Palmeiras, uma vez que, a princípio, não tinha interesse em negociar Morato.
No entanto, após o time paulista insistir um pouco mais, o Nottingham topou abrir conversa, mas desde que o Verdão inserisse o zagueiro Benedetti, joia da base de 19 anos, em um acordo. Mas, foi a vez do Palmeiras recuar e encerrar as negociações com os ingleses.
Nos últimos dias, diversos nomes foram especulados como possíveis alvos do Palmeiras. Porém, o “plano A” segue sendo Nino, ex-Fluminense, e atualmente no Zenit, da Rússia.
Porém, a missão de tirar o defensor do futebol europeu não é simples. Os russos pedem até 12 milhões de euros para aceitar negociar o defensor, algo em torno de R$ 75,2 milhões. Com isso, o Palmeiras monitora outros nomes como Joaquim, hoje no Tigres, do México, e que esteve recentemente no Santos.
Além dele, o defensor Igor Julio, que pertence ao Brighton, mas está cedido por empréstimo ao West Ham, da Inglaterra, também está na mira do Palmeiras.
Enquanto não anuncia um novo defensor, o Palmeiras segue apostando em peças da base para a sequência do ano. Na última segunda, o Verdão inscreveu o zagueiro marfinense Koné, além do lateral-esquerdo Arthur Gabriel, nas listas A e B do Paulistão.