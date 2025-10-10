Nesta sexta-feira (10), San Lorenzo x San Martín duelam pela 12ª rodada do Campeonato Argentino 2025. A partida começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain.

O confronto é fundamental na disputa por vaga à próxima fase da competição. Atualmente, apenas o San Lorenzo figura na zona de classificação.

Confira nosso palpite para a partida do San Lorenzo x San Martín hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.



Prognóstico

San Lorenzo vence


Bônus

1.83

O que Podemos Esperar da Partida

O San Lorenzo é uma equipe qualificada e está entre os favoritos para avançar à próxima fase do Campeonato Argentino. Contra o San Martín, a equipe aposta suas fichas no fator casa, onde possui bom aproveitamento na temporada.

De acordo com o prognóstico do OneFootball, o San Lorenzo é favorito e tem tudo para conquistar os três pontos. Sendo assim, os palpites de futebol estão nos mercados favoráveis ao time da casa.

Histórico entre San Lorenzo e San Martín

San Martín de San Juan e San Lorenzo já se enfrentaram em 14 jogos, válidos pelo Campeonato Argentino e Copa da Argentina. 

O retrospecto entre os clubes é composto por sete vitórias do San Lorenzo, três do San Martín e dois empates.

A última partida envolvendo os times aconteceu em abril deste ano, pela Liga Professional Apertura. Na ocasião, o San Lorenzo venceu por 1 a 0.

San Lorenzo – Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos

O San Lorenzo caiu de rendimento nas últimas semanas e venceu apenas uma das últimas cinco partidas que disputou no Campeonato Argentino 2025.

Atualmente, o San Lorenzo ocupa a sexta colocação do Grupo B da competição com 16 pontos (quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, tendo nove gols marcados e oito sofridos).

Jogando em casa, o El Ciclón segue invicto na Liga Professional Clausura. Em cinco jogos disputados como mandante, a equipe possui três triunfos e dois empates.

Contra o San Martín, o clube deve entrar em campo com formação ofensiva, visando pressionar o rival desde o início.

Últimos Jogos do San Lorenzo

Provável Escalação do San Lorenzo

  • Orlando Gill, Fabricio López, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Elías Báez, Nicolas Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali, Alexis Cuello.

San Martín – Não vence a cinco jogos

A última vitória do San Martín San Juan aconteceu no dia 23 de agosto, sobre o Gimnasia. Desde então, o clube acumula cinco partidas sem vencer, sendo duas derrotas e três empates.

Devido aos resultados recentes, a equipe caiu para a 11ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e quatro empates, tendo oito gols à favor e 11 contra).

Como visitante, o time ainda busca a 1ª vitória na competição. São quatro empates e duas derrotas jogando fora de casa.

Diante do San Lorenzo, o San Martín deve adotar postura defensiva. A preocupação é a ausência do volante Nicolás Watson, suspenso.

Resultados Recentes do San Martín

Provável Escalação do San Martín

  • Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Marco Iacobellis, Sebastián González, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch.

Estatísticas do San Martín e San Lorenzo

Leia informações e estatísticas relevantes das equipes no Campeonato Argentino:

  • San Martín não vence há cinco jogos;
  • San Lorenzo segue invicto como mandante;
  • San Martín de San Juan não marcou gols em 55% das partidas ;
  • 73% dos jogos do San Lorenzo tiveram Menos de 2,5 gols;

Palpites em San Lorenzo x San Martín

O San Lorenzo é uma equipe que cresce jogando em casa e segue invicto como mandante no Campeonato Argentino 2025.

Por outro lado, o San Martín de San Juan ainda não venceu como visitante e vive momento ruim na temporada.

Sendo assim, os palpites do jogo do Campeonato Argentino são: San Lorenzo vence e San Martín – Menos de 0,5 gols. 

San Lorenzo x San Martín Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Resultado Final San Lorenzo 1.83 na

Superbet

Total de Gols San Martín – Menos de 0,5 2.05 na

Superbet

As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Mais Previsões para a Partida

Abaixo, veja outras previsões para San Lorenzo vs San Martín:

Menos de 2,5 gols – 1.33 na

BetMGM

73% dos jogos do San Lorenzo no Campeonato Argentino tiveram Menos de 2,5 gols. Nesta sexta-feira (10), a tendência deve se repetir.

Ambas Marcam – Não – 1.38 na

BetMGM

Onde Assistir San Lorenzo x San Martín?

A partida será transmitida ao vivo em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streamings: Disney +.

Ficha Técnica

  • Partida: San Lorenzo x San Martín de San Juan
  • Torneio: Campeonato Argentino 2025
  • Quando: 10/10/2025
  • Horário: 14h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Pedro Bidegain, Buenos Aires, Argentina
  • Transmissão: Disney +

Gostou da análise? Então, confira outros Prognósticos em nossa página. Lá você encontra as melhores dicas para os jogos de hoje e dos próximos dias.

JOGUE COM RESPONSABILIDADE! PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS!



