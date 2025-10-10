Nesta sexta-feira (10), San Lorenzo x San Martín duelam pela 12ª rodada do Campeonato Argentino 2025. A partida começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain.
O confronto é fundamental na disputa por vaga à próxima fase da competição. Atualmente, apenas o San Lorenzo figura na zona de classificação.
Confira nosso palpite para a partida do San Lorenzo x San Martín hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.
O que Podemos Esperar da Partida
O San Lorenzo é uma equipe qualificada e está entre os favoritos para avançar à próxima fase do Campeonato Argentino. Contra o San Martín, a equipe aposta suas fichas no fator casa, onde possui bom aproveitamento na temporada.
De acordo com o prognóstico do OneFootball, o San Lorenzo é favorito e tem tudo para conquistar os três pontos. Sendo assim, os palpites de futebol estão nos mercados favoráveis ao time da casa.
Histórico entre San Lorenzo e San Martín
San Martín de San Juan e San Lorenzo já se enfrentaram em 14 jogos, válidos pelo Campeonato Argentino e Copa da Argentina.
O retrospecto entre os clubes é composto por sete vitórias do San Lorenzo, três do San Martín e dois empates.
A última partida envolvendo os times aconteceu em abril deste ano, pela Liga Professional Apertura. Na ocasião, o San Lorenzo venceu por 1 a 0.
San Lorenzo – Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos
O San Lorenzo caiu de rendimento nas últimas semanas e venceu apenas uma das últimas cinco partidas que disputou no Campeonato Argentino 2025.
Atualmente, o San Lorenzo ocupa a sexta colocação do Grupo B da competição com 16 pontos (quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, tendo nove gols marcados e oito sofridos).
Jogando em casa, o El Ciclón segue invicto na Liga Professional Clausura. Em cinco jogos disputados como mandante, a equipe possui três triunfos e dois empates.
Contra o San Martín, o clube deve entrar em campo com formação ofensiva, visando pressionar o rival desde o início.
Últimos Jogos do San Lorenzo
Provável Escalação do San Lorenzo
- Orlando Gill, Fabricio López, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Elías Báez, Nicolas Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali, Alexis Cuello.
San Martín – Não vence a cinco jogos
A última vitória do San Martín San Juan aconteceu no dia 23 de agosto, sobre o Gimnasia. Desde então, o clube acumula cinco partidas sem vencer, sendo duas derrotas e três empates.
Devido aos resultados recentes, a equipe caiu para a 11ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e quatro empates, tendo oito gols à favor e 11 contra).
Como visitante, o time ainda busca a 1ª vitória na competição. São quatro empates e duas derrotas jogando fora de casa.
Diante do San Lorenzo, o San Martín deve adotar postura defensiva. A preocupação é a ausência do volante Nicolás Watson, suspenso.
Resultados Recentes do San Martín
Provável Escalação do San Martín
- Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Marco Iacobellis, Sebastián González, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch.
Estatísticas do San Martín e San Lorenzo
Leia informações e estatísticas relevantes das equipes no Campeonato Argentino:
- San Martín não vence há cinco jogos;
- San Lorenzo segue invicto como mandante;
- San Martín de San Juan não marcou gols em 55% das partidas ;
- 73% dos jogos do San Lorenzo tiveram Menos de 2,5 gols;
Palpites em San Lorenzo x San Martín
O San Lorenzo é uma equipe que cresce jogando em casa e segue invicto como mandante no Campeonato Argentino 2025.
Por outro lado, o San Martín de San Juan ainda não venceu como visitante e vive momento ruim na temporada.
Sendo assim, os palpites do jogo do Campeonato Argentino são: San Lorenzo vence e San Martín – Menos de 0,5 gols.
|San Lorenzo x San Martín Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Resultado Final
|San Lorenzo
|1.83 na
Superbet
|Total de Gols
|San Martín – Menos de 0,5
|2.05 na
Superbet
As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Mais Previsões para a Partida
Abaixo, veja outras previsões para San Lorenzo vs San Martín:
Menos de 2,5 gols – 1.33 na
BetMGM
73% dos jogos do San Lorenzo no Campeonato Argentino tiveram Menos de 2,5 gols. Nesta sexta-feira (10), a tendência deve se repetir.
Ambas Marcam – Não – 1.38 na
BetMGM
Onde Assistir San Lorenzo x San Martín?
A partida será transmitida ao vivo em:
- TV: Sem transmissão;
- Streamings: Disney +.
Ficha Técnica
- Partida: San Lorenzo x San Martín de San Juan
- Torneio: Campeonato Argentino 2025
- Quando: 10/10/2025
- Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Pedro Bidegain, Buenos Aires, Argentina
- Transmissão: Disney +
