O São Caetano quer aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto. Nos últimos dois jogos no Anacleto Campanella, venceu Oeste e Santo André por 2 a 0 – placar que, se for repetido neste sábado, trará certa tranquilidade no duelo de volta. Porém, antes disso, sofreu três derrotas como mandante. O Azulão fechou a primeira fase com a 14ª colocação geral.

