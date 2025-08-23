O São Caetano quer aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto. Nos últimos dois jogos no Anacleto Campanella, venceu Oeste e Santo André por 2 a 0 – placar que, se for repetido neste sábado, trará certa tranquilidade no duelo de volta. Porém, antes disso, sofreu três derrotas como mandante. O Azulão fechou a primeira fase com a 14ª colocação geral.
São Caetano x Grêmio Prudente: onde assistir e escalações
Relacionados
Injury news on Havertz, White and Norgaard | Team news | News
Kai Havertz has been ruled out of Saturday’s game against Leeds United, having picked up an injury this week. In Mikel Arteta’s pre-match press conference at the Sobha Realty Training … Leia mais
Como Preparar um Café Perfeito em Casa: Técnicas Simples e Eficientes
Tomar um café saboroso logo pela manhã é um prazer que muita gente valoriza — e aprender a preparar um café perfeito em casa é mais fácil do que parece. … Leia mais