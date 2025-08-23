Une belle frayeur pour les voyageurs. Vendredi soir, peu après le décollage d’un appareil de la compagnie EasyJet au départ de Lyon (Rhône) et à destination de Porto, au Portugal, un passager a tenté de s’introduire de force dans le cockpit de l’avion.
Les autres voyageurs ont réagi en immobilisant l’homme de 26 ans et en le maintenant entravé jusqu’au retour de l’appareil à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, d’où il venait de s’envoler. L’individu a été placé en garde à vue, précise la police française.
Bouffées délirantes
D’après les premiers éléments, l’homme, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l’air et de bouffées délirantes. Il n’était pas connu des services de police et a été hospitalisé.
Plus de peur que de mal pour les autres voyageurs. Après son demi-tour, le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet.