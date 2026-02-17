Pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, o São Paulo ganhou de virada do Inter por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.
Com os primeiros três pontos somados, o São Paulo larga no quarta colocação da tabela, empatado com Botafogo e Santos. O Internacional, por sua vez, permanece zerado.
Como foi o jogo
Logo aos seis minutos, Sole Jaimes deixou Darlene na cara do gol. A camisa 9 bateu de cavadinha e encobriu a goleira Carlinha para colocar o Inter em vantagem.