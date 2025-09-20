O SBT pregou uma peça no público da novela As Filhas da Senhora Garcia nesta terça-feira (16). A emissora anunciou que exibiria a trama mexicana mais cedo, por causa da partida entre Lanús (ARG) e Fluminense pela Copa Sul-Americana, mas acabou estendendo o SBT Brasil e cancelando sem aviso prévio o capítulo do folhetim. Os fãs, obviamente, se revoltaram e acusaram a direção de tratá-los como palhaços.
Pela grade original, a novela mexicana entraria no ar meia hora mais cedo, às 20h30, e seguiria na programação até 21h15, quando cederia o espaço para o futebol. O principal telejornal do SBT, no entanto, ocupou os 45 minutos que seriam dedicados a Senhora Garcia.
“A verdade é que essa emissora morreu junto com o Silvio Santos [1930-2024]. É de total desrespeito não terem avisado que a novela seria cancelada hoje. Parece que esquecem que, se ainda têm alguma coisa de audiência, é pelo público que assiste à novela”, reclamou Luís Portilla no X.
“Velho, é por essas e outras que o SBT perde a cada dia a confiabilidade do público, cancelar depois de passar o dia exibindo chamadas e bumpers? É desrespeitoso para o público e para as pessoas que sentam no sofá esperando a novela”, observou o perfil Favsbreco.
“Passaram o dia inteiro passando as chamadas de hoje para, quando passam mais de 20 minutos de atraso, colocar no site que não vai ter a novela sem aviso nenhum. SBT vocês não têm respeito nenhum com o telespectador!”, criticou internauta identificada apenas como Flavinha.
“O SBT fez todo mundo de besta. Ficaram colocando bumper de As Filhas da Senhora Garcia em todos os programas da grade. Aí a gente descobre que hoje a novela não vai ao ar por causa da porcaria do jogo”, disparou Renato.
“Por isso essa bomba de emissora não tem audiência (risos). O público não sabe o que vai passar ou deixar de passar”, alfinetou Filipe. “O problema não é nem cancelar hoje, mas não avisar! E eu aqui esperando!”, completou Vinih.
Segundo a programação no site do SBT, na quarta-feira (17) As Filhas da Senhora Garcia terá duração estendida –ficará no ar até 22h30. “Derrubaram a nossa novela hoje! A compensação vem amanhã com o novelão concorrendo com A Fazenda“, ponderou o perfil de fãs Gus.
Muitos espectadores compartilharam memes de pessoas pintando os próprios rostos como se fossem palhaços de circo, enquanto uma conta que se passa pela personagem Mar Garcia (Ela Velden) postou um gif de “pegadinha do Mallandro”.