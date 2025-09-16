O The Noite desta segunda-feira (15), recebe dois nomes que fazem parte da história da televisão e do teatro brasileiro: Cristiana Oliveira e Eduardo Martini. Os artistas conversam com Danilo Gentili sobre carreira, amizade e o espetáculo “Cá Entre Nós”, que está em cartaz no Teatro União Cultural até o dia 28 e já foi indicado a diversos prêmios de comédia. A peça que também conta em seu elenco com a atriz Suzy Rêgo conta a história de três amigos que se reencontram para resolver problemas.
“Era para ficar só um mês e meio em cartaz porque as duas já tinham outros trabalhos, mas não paramos: ficamos 11 meses e resolvemos voltar agora por saudades. A amizade é uma coisa muito boa, principalmente quando você a encontra dentro do trabalho”, conta Eduardo, que, além de atuar, também assina a direção e atua como gestor do Teatro União Cultural.
Cristiana Oliveira revela como surgiu o convite para atuar na peça. “Mandei um WhatsApp pra ele perguntando se teria alguma coisa pra fazermos juntos e ele respondeu: ‘Não estou acreditando! Acabei de ler uma peça do Rafael Gama incrível e pensei em você e na Suzy Rêgo’. E eu disse: ‘Eu que não acredito! A Suzy é outra que conheço desde 1988’. A entrevistei para o Jornal O Globo, tinha uma coluna na contracapa do Segundo Caderno. Fomos modelos juntas e, desde então, sempre tivemos encontros marcados por esse mesmo carinho, igual ao que tenho com o Eduardo.”
A parceria extrapola os palcos: Suzy e Cristiana ajudam Eduardo na arrumação do cenário. “Fui assistir a ele no Clodovil e fiquei extremamente emocionada. Sempre vi o Eduardo em várias situações, desde 1978 quando nos conhecemos, e sempre houve um carinho mútuo. A gente não convivia nem tinha aquela amizade do dia a dia, mas todos os nossos encontros eram incríveis”, completa Cristiana.
No bate-papo, os convidados também recordam momentos curiosos e inusitados de suas trajetórias. Eduardo, inclusive, conta uma história curiosa dos tempos em que trabalhava no SBT e foi convidado para ser diretor: “Saí da gravação da Hebe, estava andando e passei em frente ao elevador do Silvio (Santos). Ele saiu e perguntou: ‘Você sabe dirigir?’. Eu olhei o Ômega dele e falei: ‘Sei, aconteceu alguma coisa com o carro?’. Ele disse: ‘Não, é dirigir televisão’. Respondi: ‘Dirijo teatro, mas acho que sim’. Foi incrível, que visão esse homem tinha! Respeito, portas abertas para todo mundo. Quando peguei a Anhanguera, me ligaram para voltar e assinar o contrato. Era uma coisa genial que ele fez, chamada Minha Vida é uma Novela”, finaliza.
O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h15.