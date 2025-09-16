Marcos Mion encerra ciclo nos bastidores da Globo 

Apresentador deixa cobertura de festivais e prioriza saúde e novos projetos na emissora
O apresentador Marcos Mion anunciou sua saída de uma função paralela que exercia na Globo: a cobertura de grandes festivais musicais. A decisão foi revelada ao vivo durante a transmissão do show dos Backstreet Boys no festival The Town, em São Paulo, marcando oficialmente o fim de sua participação nesse formato.
Embora continue à frente do programa Caldeirão, exibido aos sábados, Mion explicou que a sobrecarga de compromissos tornou impossível conciliar todas as atividades sem afetar sua saúde e desempenho profissional.
Desde que chegou à Globo em 2021, Marcos Mion assumiu não apenas o comando do Caldeirão, mas também a responsabilidade de apresentar eventos musicais transmitidos pela emissora. Essa função, embora menos visível ao público geral, exigia dedicação intensa, incluindo viagens, transmissões ao vivo e envolvimento com equipes de produção.
Com o crescimento do Caldeirão — que vem ganhando quadros maiores, homenagens elaboradas e gravações em diferentes cidades — o apresentador percebeu que precisava reorganizar suas prioridades.
Durante sua despedida, Mion foi transparente ao afirmar que a decisão já havia sido acordada com a emissora e que se despedia “em grande estilo”. Ele destacou que os festivais sempre foram especiais em sua trajetória, especialmente por sua ligação com a música desde os tempos de MTV. No entanto, episódios de exaustão e problemas de saúde nos últimos anos o levaram a refletir sobre a necessidade de reduzir o ritmo. “Sei que disfarço bem no ar, mas são sinais que temos que respeitar”, declarou o apresentador.
A saída da cobertura de festivais não significa um afastamento da Globo. Pelo contrário, Mion renovou seu contrato com a emissora até 2027 e segue como uma das principais apostas da casa para o entretenimento. Fontes internas apontam que ele continuará envolvido em projetos especiais, campanhas e iniciativas multiplataforma, aproveitando sua versatilidade e carisma. A emissora também reconhece que preservar o bem-estar de seus talentos é fundamental para manter a qualidade e a inovação na programação.
Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Fãs e colegas de profissão elogiaram a postura de Mion, destacando sua coragem em reconhecer limites e sua dedicação ao público. A apresentadora Kenya Sade, parceira de Mion nas coberturas musicais, agradeceu pela parceria e celebrou a trajetória do colega com carinho. “Você mora no meu coração para sempre”, disse ao vivo.
Marcos Mion também mantém forte presença digital
Além da televisão, Mion mantém forte presença digital e é engajado em causas sociais, especialmente na luta pela inclusão de pessoas com autismo — tema que abraça com afeto por causa de seu filho Romeo. Essa conexão com o público, tanto pela TV quanto pelas redes, reforça sua imagem de comunicador autêntico e acessível.
Com essa mudança, Marcos Mion reafirma seu compromisso com a qualidade e a entrega emocional que o público espera. Ao deixar uma função para preservar sua saúde e investir em novos projetos, ele mostra que o sucesso também exige escolhas conscientes.
E, como ele mesmo disse, se despede “em grande estilo” — pronto para escrever os próximos capítulos de sua história na Globo.