A seleção brasileira venceu a primeira partida do Grupo H no Mundial masculino de vôlei contra a China. Depois de virar em cima das adversárias e garantir a vitória por 3 sets a 1, o Brasil se prepara agora para seu segundo compromisso do torneio em Pasay, nas Filipinas. A equipe de Bernardinho terá pela frente a República Tcheca nesta segunda-feira, às 23 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo sportv e acompanhamento em tempo real pelo ge.

Source link