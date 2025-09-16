Assim como Ney Matogrosso, Maria Bethânia nunca fez show calcado em sucessos, mas em um conceito. Seria fácil para a cantora ganhar a plateia de cara com hits infalíveis como Olhos nos olhos (Chico Buarque, 1976), Explode coração (Gonzaguinha, 1978), Sonho meu (Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho, 1978) e Grito de alerta (Gonzaguinha, 1979). Mas que nada! Bethânia sempre vai pelo caminho mais difícil porque sabe que o séquito que a segue é exigente e inteligente.

