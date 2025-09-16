Assim como Ney Matogrosso, Maria Bethânia nunca fez show calcado em sucessos, mas em um conceito. Seria fácil para a cantora ganhar a plateia de cara com hits infalíveis como Olhos nos olhos (Chico Buarque, 1976), Explode coração (Gonzaguinha, 1978), Sonho meu (Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho, 1978) e Grito de alerta (Gonzaguinha, 1979). Mas que nada! Bethânia sempre vai pelo caminho mais difícil porque sabe que o séquito que a segue é exigente e inteligente.
Revendo Maria Bethânia em noite feliz e constatando que todas as coisas são belas no show ‘60 anos de carreira’
Relacionados
Veja os números sorteados no concurso 2914 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 4,2 milhões
Mega-Sena acumulou e tem prêmio estimado de R$ 4,2 milhões (Foto: Rodrigo de Oliveira, Caixa, Divulgação) A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (13) o valor de R$ … Leia mais
veja dezenas sorteadas; prêmio é de R$ 6 milhões
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15), os 15 números do concurso 3487 da Lotofácil. As dezenas serão sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O … Leia mais