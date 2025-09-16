A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (13) o valor de R$ 4,2 milhões no concurso 2914 da Mega-Sena. A aposta que acertar os seis números sorteados leva o valor milionário. O sorteio aconteceu às 20h.
Confira os números sorteados na Mega-Sena
40 — 25 — 46 — 18 — 35 — 47
Como apostar na Mega-Sena?
Para concorrer ao sonho de ser um novo milionário, o apostador precisa marcar entre 6 e 20 números no volante. São distribuídas premiações para quem acertar quatro, cinco ou seis dezenas, sendo que o prêmio principal é pago para quem acertar os seis números sorteados. Caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas, o prêmio fica acumulado para o próximo certame.
A aposta mínima custa R$ 5,00 e é composta por seis números. Quanto mais dezenas forem assinaladas, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio. Vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena são feitos três vezes por semana: terças, quintas e sábados.
Como jogar online na Mega-Sena
