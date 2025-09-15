A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15), os 15 números do concurso 3487 da Lotofácil.
As dezenas serão sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio previsto é de R$ 6 milhões.
- As dezenas sorteadas são:
Como jogar na Lotofácil?
Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Como jogar on-line?
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é R$ 500.
O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.
O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente.
Também é possível utilizar sites que geram números aleatórios para apostas.