Segunda de Carnaval tem trânsito alterado em São Paulo; veja bloqueios

Mudanças ocorrem depois de tumultos em pré-carnaval (Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo/Divulgação)
Continua após publicidade

Ler Resumo

O trânsito em São Paulo terá alterações durante o Carnaval, no período de hoje, 16, até a quarta, 18. A prefeitura da capital paulista e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estimam que cerca de 2,5 milhões de veículos devem deixar a cidade rumo ao interior e ao litoral no Carnaval.

O município suspenderá o rodízio municipal de veículos até a Quarta-feira de Cinzas, medida que amplia a circulação de carros nas vias liberadas, mas exige atenção redobrada dos motoristas diante das mudanças temporárias. O rodízio de caminhões e as restrições em zonas específicas seguem regras próprias, conforme regulamentação vigente.

Outra alteração importante ocorre na terça-feira de Carnaval, quando os corredores e faixas exclusivas de ônibus são liberados para a circulação de veículos de passeio. A medida busca redistribuir o tráfego diante do grande número de bloqueios nas áreas de festa.

Mudanças no trânsito da capital durante os desfiles dos blocos:

As principais mudanças serão nas regiões com maior concentração de foliões, como Centro, Pinheiros, Vila Madalena, Ibirapuera e Avenida Paulista. Nessas áreas, as vias que integram os trajetos dos blocos são interditadas total ou parcialmente horas antes da concentração e permanecem fechadas até a dispersão do público. A CET monta corredores alternativos e promove bloqueios móveis, que acompanham o deslocamento dos trios elétricos, alterando o fluxo de trânsito de forma dinâmica ao longo do dia.

Confira as alterações de trânsito desta segunda, 16:

ZONA NORTE

📍 Casa Verde

📍 Freguesia do Ó

📍 Pirituba

Continua após a publicidade

📍 Santana

ZONA OESTE

📍 Butantã

  • Bloco do Bartantã
    🕐 13h às 18h
    📍 Concentração: R. Santanésia, 100
    ➡️ Trajeto: R. Santanésia → R. Manuel Joaquim Pera → R. José Maria Cerdeira Diz → R. Augusto Perroni → Av. Benjamin Mansur → R. Nicolau Pereira Lima → R. Augusto Perroni → R. Santanésia

  • Bloco Só Chora Quem Ama
    🕐 13h às 18h
    📍 Concentração: Av. Junta Mizumoto, 13
    ➡️ Trajeto: Av. Junta Mizumoto → R. Dona Layr Costa Rego (ida e volta)

  • Vai de Boa!
    🕐 15h às 18h
    📍 Concentração: R. José Álvares Maciel, 97
    ➡️ Trajeto: R. José Álvares Maciel → R. João Firvida Blanco → R. Pereira do Lago → R. José Álvares Maciel

📍 Barra Funda

📍 Lapa

  • Bloco Cordão Cheiroso
    🕐 8h às 12h
    📍 Concentração: R. Catão, 1150
    ➡️ Trajeto: R. Catão → R. Apodi → R. Sepetiba

  • Bloco Ano Passado Eu Morri Mas Esse
    🕐 11h às 15h
    📍 Concentração: Praça Jesuíno Bandeira
    ➡️ Trajeto: Praça Jesuíno Bandeira → R. Bárbara Heliodora → Praça João Salgado Sobrinho

📍 Perdizes

  • Bloco do Pitêu
    🕐 9h às 13h
    📍 Concentração: R. dos Caetés, 384
    ➡️ Trajeto: R. Caetés (384 a 482)

  • Bloco Na Miúda
    🕐 13h às 17h
    📍 Concentração: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522
    ➡️ Trajeto: Av. Alfonso Bovero → R. Apinajés → R. Capital Federal → R. Bruxelas → Av. Alfonso Bovero

  • Bloco Sabbath
    🕐 14h às 18h
    📍 Concentração: R. dos Caetés, 804
    ➡️ Trajeto: R. Caetés (entre R. Ministro Gastão Mesquita e R. Vanderlei)

Continua após a publicidade

ZONA SUL

📍 Itaim Bibi (Circuito Faria Lima)

📍 Itaim Bibi (Circuito Hélio Pellegrino)

📍 Moema

  • Blocão do Toto e Ruby Fofa
    🕐 11h às 12h
    📍 Concentração: Praça Nossa Senhora Aparecida
    ➡️ Trajeto: Praça N. Sra. Aparecida → Av. Divino Salvador → Alameda Iraé → Praça N. Sra. Aparecida

  • Bloco da Pabllo
    🕐 14h às 18h
    📍 Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Praça Esc. Aldo Chioratto
    ➡️ Trajeto: Av. Pedro Álvares Cabral até Praça Armando de Sales Oliveira

📍 Vila Mariana

  • Bloco MPBebados
    🕐 12h às 16h
    📍 Concentração: R. João Moura, 595
    ➡️ Trajeto: R. João Moura (595 a 763)

  • Bloco Fit Dance
    🕐 13h às 17h
    📍 Concentração: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi
    ➡️ Trajeto: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi → R. Dona Brígida → Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

📍 Morumbi

Continua após a publicidade

📍 Jardim São Luís

  • Bloco Afro É Di Santo
    🕐 14h às 17h
    📍 Concentração: Rua Manuel Dias Leme
    ➡️ Trajeto: Rua Manuel Dias Leme → Rua Estevão Fernandes → Rua José Serra → Rua Anhanduí Mirim → Rua Manuel Pinto Guedes → Rua Estevão Fernandes → Rua Manuel Dias Leme

  • Bloco Fígado de Aço
    🕐 14h às 17h
    📍 Concentração: Av. Campo Mourão, 93
    ➡️ Trajeto: Av. Campo Mourão → Rua Agenor de Oliveira → Av. Bento de Sousa → Rua Quetena → Rua Domingos Afonso Sertão → Av. Inglaterra → Av. George Anselmi → Av. Campo Mourão

CENTRO

📍 Consolação / Circuito Augusta

  • Mistoquente — 10h às 16h

  • Bota Pra Ferver — 12h às 17h

  • Eu Sou do Axé — 13h às 18h
    📍 Concentração: R. Augusta, 1300
    ➡️ Trajeto: R. Augusta → R. Matias Aires → R. Martins Fontes → R. Álvaro de Carvalho

📍 República

  • Segura a Onça — 13h às 18h

  • Éduca — 13h às 18h

  • Diquebra — 14h às 17h

  • Siriricando — 15h às 18h
    ➡️ Trajetos concentram-se no eixo: Largo do Arouche → Av. São João → Av. Ipiranga → Praça da República

📍 Sé

  • Unidos do Swing — 13h às 18h
    ➡️ Pateo do Colégio → R. Boa Vista → Lgo. São Bento → R. Líbero Badaró

  • Cordão Cama e Café — 13h às 16h30
    ➡️ Lgo. do Arouche → Av. Vieira de Carvalho → Av. São Luiz → Av. Ipiranga

Source link