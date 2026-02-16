Segunda de Carnaval tem trânsito alterado em São Paulo; veja bloqueios

Ler Resumo
O trânsito em São Paulo terá alterações durante o Carnaval, no período de hoje, 16, até a quarta, 18. A prefeitura da capital paulista e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estimam que cerca de 2,5 milhões de veículos devem deixar a cidade rumo ao interior e ao litoral no Carnaval.
O município suspenderá o rodízio municipal de veículos até a Quarta-feira de Cinzas, medida que amplia a circulação de carros nas vias liberadas, mas exige atenção redobrada dos motoristas diante das mudanças temporárias. O rodízio de caminhões e as restrições em zonas específicas seguem regras próprias, conforme regulamentação vigente.
Outra alteração importante ocorre na terça-feira de Carnaval, quando os corredores e faixas exclusivas de ônibus são liberados para a circulação de veículos de passeio. A medida busca redistribuir o tráfego diante do grande número de bloqueios nas áreas de festa.
Mudanças no trânsito da capital durante os desfiles dos blocos:
As principais mudanças serão nas regiões com maior concentração de foliões, como Centro, Pinheiros, Vila Madalena, Ibirapuera e Avenida Paulista. Nessas áreas, as vias que integram os trajetos dos blocos são interditadas total ou parcialmente horas antes da concentração e permanecem fechadas até a dispersão do público. A CET monta corredores alternativos e promove bloqueios móveis, que acompanham o deslocamento dos trios elétricos, alterando o fluxo de trânsito de forma dinâmica ao longo do dia.
Confira as alterações de trânsito desta segunda, 16:
ZONA NORTE
📍 Casa Verde
📍 Freguesia do Ó
📍 Pirituba
📍 Santana
ZONA OESTE
📍 Butantã
-
Bloco do Bartantã
🕐 13h às 18h
📍 Concentração: R. Santanésia, 100
➡️ Trajeto: R. Santanésia → R. Manuel Joaquim Pera → R. José Maria Cerdeira Diz → R. Augusto Perroni → Av. Benjamin Mansur → R. Nicolau Pereira Lima → R. Augusto Perroni → R. Santanésia
-
Bloco Só Chora Quem Ama
🕐 13h às 18h
📍 Concentração: Av. Junta Mizumoto, 13
➡️ Trajeto: Av. Junta Mizumoto → R. Dona Layr Costa Rego (ida e volta)
-
Vai de Boa!
🕐 15h às 18h
📍 Concentração: R. José Álvares Maciel, 97
➡️ Trajeto: R. José Álvares Maciel → R. João Firvida Blanco → R. Pereira do Lago → R. José Álvares Maciel
📍 Barra Funda
📍 Lapa
-
Bloco Cordão Cheiroso
🕐 8h às 12h
📍 Concentração: R. Catão, 1150
➡️ Trajeto: R. Catão → R. Apodi → R. Sepetiba
-
Bloco Ano Passado Eu Morri Mas Esse
🕐 11h às 15h
📍 Concentração: Praça Jesuíno Bandeira
➡️ Trajeto: Praça Jesuíno Bandeira → R. Bárbara Heliodora → Praça João Salgado Sobrinho
📍 Perdizes
-
Bloco do Pitêu
🕐 9h às 13h
📍 Concentração: R. dos Caetés, 384
➡️ Trajeto: R. Caetés (384 a 482)
-
Bloco Na Miúda
🕐 13h às 17h
📍 Concentração: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522
➡️ Trajeto: Av. Alfonso Bovero → R. Apinajés → R. Capital Federal → R. Bruxelas → Av. Alfonso Bovero
-
Bloco Sabbath
🕐 14h às 18h
📍 Concentração: R. dos Caetés, 804
➡️ Trajeto: R. Caetés (entre R. Ministro Gastão Mesquita e R. Vanderlei)
ZONA SUL
📍 Itaim Bibi (Circuito Faria Lima)
📍 Itaim Bibi (Circuito Hélio Pellegrino)
📍 Moema
-
Blocão do Toto e Ruby Fofa
🕐 11h às 12h
📍 Concentração: Praça Nossa Senhora Aparecida
➡️ Trajeto: Praça N. Sra. Aparecida → Av. Divino Salvador → Alameda Iraé → Praça N. Sra. Aparecida
-
Bloco da Pabllo
🕐 14h às 18h
📍 Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Praça Esc. Aldo Chioratto
➡️ Trajeto: Av. Pedro Álvares Cabral até Praça Armando de Sales Oliveira
📍 Vila Mariana
-
Bloco MPBebados
🕐 12h às 16h
📍 Concentração: R. João Moura, 595
➡️ Trajeto: R. João Moura (595 a 763)
-
Bloco Fit Dance
🕐 13h às 17h
📍 Concentração: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi
➡️ Trajeto: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi → R. Dona Brígida → Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi
📍 Morumbi
📍 Jardim São Luís
-
Bloco Afro É Di Santo
🕐 14h às 17h
📍 Concentração: Rua Manuel Dias Leme
➡️ Trajeto: Rua Manuel Dias Leme → Rua Estevão Fernandes → Rua José Serra → Rua Anhanduí Mirim → Rua Manuel Pinto Guedes → Rua Estevão Fernandes → Rua Manuel Dias Leme
-
Bloco Fígado de Aço
🕐 14h às 17h
📍 Concentração: Av. Campo Mourão, 93
➡️ Trajeto: Av. Campo Mourão → Rua Agenor de Oliveira → Av. Bento de Sousa → Rua Quetena → Rua Domingos Afonso Sertão → Av. Inglaterra → Av. George Anselmi → Av. Campo Mourão
CENTRO
📍 Consolação / Circuito Augusta
-
Mistoquente — 10h às 16h
-
Bota Pra Ferver — 12h às 17h
-
Eu Sou do Axé — 13h às 18h
📍 Concentração: R. Augusta, 1300
➡️ Trajeto: R. Augusta → R. Matias Aires → R. Martins Fontes → R. Álvaro de Carvalho
📍 República
-
Segura a Onça — 13h às 18h
-
Éduca — 13h às 18h
-
Diquebra — 14h às 17h
-
Siriricando — 15h às 18h
➡️ Trajetos concentram-se no eixo: Largo do Arouche → Av. São João → Av. Ipiranga → Praça da República
📍 Sé
-
Unidos do Swing — 13h às 18h
➡️ Pateo do Colégio → R. Boa Vista → Lgo. São Bento → R. Líbero Badaró
-
Cordão Cama e Café — 13h às 16h30
➡️ Lgo. do Arouche → Av. Vieira de Carvalho → Av. São Luiz → Av. Ipiranga