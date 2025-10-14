A semana na cidade do Rio começa com a aproximação de uma frente fria. A previsão é de que o céu fique predominantemente nublado e que ocorram pancadas de chuva, que poderão ser acompanhadas de raios no período da tarde. Os ventos estarão de moderados a fortes. Já a temperatura deve seguir estável, com máxima prevista 36 graus e mínima, de 19 graus.
Na terça-feira, a passagem da frente deve manter o tempo instável. A previsão é de céu predominantemente nublado com pancadas de chuva isoladas durante a madrugada. Pela manhã, elas serão de fracas a moderadas isoladas. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. As temperaturas estarão em declínio.
A quarta-feira também ser marcada pela chuva: há previsão de que ela caia fraca a qualquer momento do dia. O céu deve ficar predominantemente nublado. Os ventos estarão de fracos a moderados.
Já na quinta e na sexta-feira não há previsão de chuva. A nebulosidade deve diminuir gradualmente. A previsão é de que as temperaturas comecem a aumentar. Os ventos estarão moderados.
As máximas e as mínimas previstas para esta segunda-feira
- Barra e Jacarepaguá: 35 graus e 21 graus
- Centro/Grande Tijuca: 33 graus e 19 graus
- Zona Norte: 36 graus e 21 graus
- Zona Oeste: 36 graus e 19 graus
- Zona Sul: 31 graus e 19 graus
Previsão para os próximos dias
- Terça-feira: 28 graus – 16 graus
- Quarta-feira: 25 graus – 16 graus
- Quinta-feira: 31 graus e 17 graus
- Sexta-feira: 34 graus e 19 graus