Na traseira, as lanternas ganharam novo desenho e, agora, são interligadas por uma faixa iluminada de LED, na qual se destaca o logotipo da Volkswange que também acende, na cor vermelha. Isso faz do Taos 2026 o primeiro modelo da VW vendido no Brasil com essa característica, que também estreou recentemente no novo Audi A6 e-tron.
As rodas de 19 polegadas da configuração Highline mantiveram o visual anterior, enquanto as unidades de aro 18 do Taos Comfortline trazem design inédito, que ainda não tivemos a oportunidade de conferir.
Por dentro, o Taos 2026 mantém sem muitas mudanças o layout anterior, mas traz novidades pontuais, como o reposicionamento da central multimídia Play Connect de 10,1 polegadas – que deixou de ser integrada ao painel e passou a adotar o estilo flutuante, como no T-Cross, no Nivus e no Tera.
De acordo com a Volks, o interior do Taos recebeu novo revestimento nos bancos, nas portas e no painel, trazendo costura contrastante, enquanto o volante multifuncional voltou a trazer botões físicos. O painel digital de 10,25 polegadas é o mesmo, assim como o ar-condicionado digital de duas zonas e o carregamento de celular sem fio por indução – todos esses itens permanecem de série desde a versão Comfortline.