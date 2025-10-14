Na traseira, as lanternas ganharam novo desenho e, agora, são interligadas por uma faixa iluminada de LED, na qual se destaca o logotipo da Volkswange que também acende, na cor vermelha. Isso faz do Taos 2026 o primeiro modelo da VW vendido no Brasil com essa característica, que também estreou recentemente no novo Audi A6 e-tron.

As rodas de 19 polegadas da configuração Highline mantiveram o visual anterior, enquanto as unidades de aro 18 do Taos Comfortline trazem design inédito, que ainda não tivemos a oportunidade de conferir.

Na cabine, central multimídia passou a ser flutuante e painel, portas e bancos receberam novos revestimentos
Na cabine, central multimídia passou a ser flutuante e painel, portas e bancos receberam novos revestimentos Imagem: Divulgação

Por dentro, o Taos 2026 mantém sem muitas mudanças o layout anterior, mas traz novidades pontuais, como o reposicionamento da central multimídia Play Connect de 10,1 polegadas – que deixou de ser integrada ao painel e passou a adotar o estilo flutuante, como no T-Cross, no Nivus e no Tera.

De acordo com a Volks, o interior do Taos recebeu novo revestimento nos bancos, nas portas e no painel, trazendo costura contrastante, enquanto o volante multifuncional voltou a trazer botões físicos. O painel digital de 10,25 polegadas é o mesmo, assim como o ar-condicionado digital de duas zonas e o carregamento de celular sem fio por indução – todos esses itens permanecem de série desde a versão Comfortline.

Detalhe dos bancos de couro da versão Highline, que na linha 2025 tem preço sugerido de R$ 231.990; preços da linha 2026 ainda serão anunciados
Detalhe dos bancos de couro da versão Highline, que na linha 2025 tem preço sugerido de R$ 231.990; preços da linha 2026 ainda serão anunciados Imagem: Divulgação



