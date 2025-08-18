O sol registrado neste fim de semana em Curitiba deve se tornar apenas uma lembrança. Isso porque, a previsão do tempo indica que segunda-feira (18) será um dia predominantemente nublado na capital. As temperaturas devem ficar entre 21°C e 12°C.
Segundo o Instituto de Meteorologia, apesar do céu permanecer encoberto, com cobertura de nuvens atingindo 97%, a probabilidade de chuva é baixa: apenas de 10%. Rajadas de vento podem chegar a 23 km/h.
A temperatura máxima deve permanecer na casa dos 20°C durante toda a semana em Curitiba. Pode haver uma onda de calor mais para o fim da semana, entre sexta e sábado.
Curitiba deve registrar mais uma semana sem chuva até semana que vem.
Confira a previsão do tempo completa:
Segunda-feira (18)
- Temperatura máxima: 21°c
- Temperatura mínima: 12°c
Terça-feira (19)
- Temperatura máxima: 20°c
- Temperatura mínima: 12°c
Quarta-feira (20)
- Temperatura máxima: 23°c
- Temperatura mínima: 13°C
Quinta-feira (21)
- Temperatura máxima: 25°C
- Temperatura mínima: 11°C
Sexta-feira (22)
- Temperatura máxima: 28°C
- Temperatura mínima: 13°C
Sábado (23)
- Temperatura máxima: 29°C
- Temperatura mínima: 17°C
Domingo (24 )
- Temperatura máxima: 16°C
- Temperatura mínima: 7°C
