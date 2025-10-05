griekspoor 1-1
Griekspoor si salva sul 15-30 con un’ottima prima. Ma poi Sinner piazza un rovescio lungolinea in salto da circoletto rosso. Palla break, non sfruttata per un errore di rovescio, con tanto di lamentela di Jannik per il grip della racchetta. L’azzurro se ne procura un’altra con un passante di rovescio, ma è bravo Griekspoor a cancellarla con palla corta e volée. L’olandese salva anche una terza palla break, con una prima vincente. Alla fine Griekspoor tiene il servizio grazie a un lob.