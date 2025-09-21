Pio Esposito può giocare dal 1′ nell’esordio stagionale dell’Inter in Champions League contro l’Ajax: retroscena interessanti da Sky Sport
Pio Esposito ha giocato da titolare e convinto tutti nell’esordio stagionale dell’Inter in Champions League contro l’Ajax. È mancato solo il gol al baby nerazzurro, che ha offerto una prestazione più che positiva.
Ecco quanto svelato da Sky Sport sulla scelta dell’Inter di tenere Pio Esposito in estate: “L’Inter già prima del Mondiale per Club aveva già deciso di tenere Pio Esposito, anche prima dell’exploit estivo.
La dirigenza è convinta che abbia un potenziale incredibile e lo pensa anche lo stesso Chivu, che lo aveva allenato già nelle giovanili nerazzurre”, ha detto Matteo Barzaghi a margine della sfida contro l’Ajax di Champions League.
