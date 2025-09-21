O sábado, 20 de setembro, terá uma agenda de futebol extensa e movimentada em diferentes campeonatos pelo mundo. Pela Premier League, o dia começa às 08h30 com Liverpool x Everton, seguido às 11h00 por Brighton x Tottenham, West Ham x Crystal Palace, Burnley x Nottingham Forest e Wolverhampton x Leeds. Mais tarde, às 13h30, acontece Manchester United x Chelsea, e às 16h00 é a vez de Fulham x Brentford.

Na Championship, o Leicester enfrenta o Coventry às 08h30, enquanto às 11h00 jogam Sheffield United x Charlton. Pelo Campeonato Espanhol, Girona x Levante abre a rodada às 09h00, Real Madrid x Espanyol acontece às 11h15, Villarreal x Osasuna e Alavés x Sevilla se enfrentam às 13h30, e Valencia x Athletic fecha o dia às 16h00.

O Campeonato Italiano começa às 10h00 com Bologna x Genoa, continua às 13h00 com Verona x Juventus e segue às 15h45 com Udinese x Milan. No Campeonato Alemão, às 10h30, acontecem Hoffenheim x Bayern de Munique, Hamburgo x Heidenheim, Werder Bremen x Freiburg e Augsburg x Mainz 05. Às 13h30, o RB Leipzig recebe o Koln.

No Campeonato Saudita, às 12h40, tem Al-Najma x Al-Ittihad, enquanto às 15h00 acontece Al-Nassr x Al-Riyadh. Pelo Campeonato Turco, às 14h00, o confronto é entre Trabzonspor x Gaziantep. No Campeonato Português, às 14h00, AVS x Benfica, e às 16h30, Vitória x Braga. Já no Holandês, às 15h00, jogam Fortuna x Utrecht.

No Campeonato Brasileiro, Vitória x Fluminense se enfrentam às 16h00, enquanto às 18h30 acontecem Botafogo x Atlético Mineiro e Ceará x Bahia. Às 21h00, Palmeiras x Fortaleza fecha o sábado de Série A. Pela Série B, às 16h00, Goiás x Paysandu, às 18h30, Amazonas x Volta Redonda e Avaí x Ferroviária, e às 20h30, Remo x Atlético Goianiense.

Encerrando a noite, o Campeonato Argentino traz Tigre x Aldosivi às 19h00 e Atlético Tucuman x River Plate às 21h15.

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 20 de setembro, com horários e canais:

Premier League:

08h30 – Liverpool x Everton – ESPN e Disney+

11h00 – Brighton x Tottenham – ESPN4 e Disney+

11h00 – West Ham x Crystal Palace – Disney+

11h00 – Burnley x Nottingham Forest – Disney+

11h00 – Wolverhampton x Leeds – Disney+

13h30 – Manchester United x Chelsea – Disney+

16h00 – Fulham x Brentford – Disney+

Championship:

08h30 – Leicester x Coventry – Disney+

11h00 – Sheffield United x Charlton – Disney+

Campeonato Espanhol:

Campeonato Turco:

14h00 – Trabzonspor x Gaziantep – Disney+

