Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 20 de setembro, com horários e canais:
Premier League:
08h30 – Liverpool x Everton – ESPN e Disney+
11h00 – Brighton x Tottenham – ESPN4 e Disney+
11h00 – West Ham x Crystal Palace – Disney+
11h00 – Burnley x Nottingham Forest – Disney+
11h00 – Wolverhampton x Leeds – Disney+
13h30 – Manchester United x Chelsea – Disney+
16h00 – Fulham x Brentford – Disney+
Championship:
08h30 – Leicester x Coventry – Disney+
11h00 – Sheffield United x Charlton – Disney+
Campeonato Espanhol:
09h00 – Girona x Levante – Disney+
11h15 – Real Madri x Espanyol – ESPN e Disney+
13h30 – Villarreal x Osasuna – ESPN4 e Disney+
13h30 – Alavés x Sevilla – Disney+
16h00 – Valencia x Athletic – Disney+
Campeonato Italiano:
10h00 – Bologna x Genoa – Disney+
13h00 – Verona x Juventus – CazéTV e Disney+
15h45 – Udinese x Milan – ESPN4 e Disney+
Campeonato Alemão:
10h30 – Hoffenheim x Bayern de Munique – Sportv, CazéTV, X Sports e Onefootball
10h30 – Hamburgo x Heidenheim – Onefootball
10h30 – Werder Bremen x Freiburg – Canal GOAT e Onefootball
10h30 – Augsburg x Mainz 05 – Onefootball
13h30 – RB Leipzig x Koln – Canal GOAT e Onefootball
Campeonato Saudita:
12h40 – Al-Najma x Al-Ittihad – Bandsports e Canal GOAT
15h00 – Al-Nassr x Al-Riyadh – Band, Sportv e Canal GOAT
Campeonato Turco:
14h00 – Trabzonspor x Gaziantep – Disney+
Campeonato Português:
14h00 – AVS x Benfica – ESPN e Disney+
16h30 – Vitória x Braga – Disney+
Campeonato Holandês:
15h00 – Fortuna x Utrecht – Disney+
Campeonato Brasileiro:
16h00 – Vitória x Fluminense – Premiere
18h30 – Botafogo x Atlético Mineiro – Prime Video
18h30 – Ceará x Bahia – Premiere
21h00 – Palmeiras x Fortaleza – Sportv e Premiere
Série B:
16h00 – Goiás x Paysandu – ESPN, RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
18h30 – Amazonas x Volta Redonda – Disney+
18h30 – Avaí x Ferroviária – Disney+
20h30 – Remo x Atlético Goianiense – Disney+
Campeonato Argentino:
19h00 – Tigre x Aldosivi – Disney+
21h15 – Atlético Tucuman x River Plate – ESPN4 e Disney+