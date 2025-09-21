Também confirmada na produção, Maria Bopp terá uma personagem importante. Já Duda Santos será Cris, jovem advogada que trabalha com Maurício, o protagonista vivido por Cauã, na agência de atletas dele. Ex-jogador de futebol, ele apostará na empresa depois de perder tudo.
O título, até então “Mata-mata”, deverá mudar para “Último lance”. O projeto foi planejado inicialmente para ter 12 episódios, mas agora serão oito no total. Com isso, alguns enredos foram cortados, como por exemplo o assédio sexual a atletas da base. A mudança ocorreu após o adiamento da série, no ano passado.