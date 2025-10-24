Update traz 1,3 GB de alterações técnicas, incluindo melhoria no DualSense Edge
A Sony liberou nesta quarta-feira (22) uma nova atualização de firmware para o PlayStation 5. O patch, identificado como versão 25.07-12.20.00, já está disponível para download e exige cerca de 1,3 GB de espaço livre no console. Apesar de não trazer nenhuma funcionalidade revolucionária, ele inclui pequenas melhorias que podem facilitar a vida dos jogadores mais atentos aos detalhes.
Entre os destaques, agora é possível visualizar diretamente no PS5 o número de série tanto do próprio console quanto dos controles DualSense conectados via USB ou Bluetooth. A função está disponível nos menus de configurações, em abas específicas de sistema e acessórios. É uma adição que pode ser útil em situações de suporte técnico ou manutenção.
Além disso, o update promove maior estabilidade no controle DualSense Edge, corrige e refina mensagens exibidas em algumas telas e, como é de praxe, promete melhorar o desempenho geral do sistema.
Mesmo sem novidades de grande impacto, a atualização mostra que a Sony continua cuidando do ecossistema do PS5 com atenção aos detalhes técnicos. Essas melhorias silenciosas ajudam a garantir uma experiência mais estável e fluida no dia a dia dos jogadores.
Mais em Notícias
Autor