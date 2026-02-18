|
Sharma,Sharmacaught Maphaka, bowled C Bosch
Sharma,Sharma
caught Maphaka, bowled C Bosch
|
13
|
17
|
12
|
1
|
1
|
28
|
76.47
|
Muhammad Waseem,Muhammad Waseemleg before wicket, bowled Linde
Muhammad Waseem,Muhammad Waseem
leg before wicket, bowled Linde
|
22
|
12
|
3
|
4
|
0
|
23
|
183.33
|
Sharafu,Sharafucaught Maphaka, bowled Nortje
Sharafu,Sharafu
caught Maphaka, bowled Nortje
|
45
|
38
|
13
|
5
|
1
|
66
|
118.42
|
Sohaib Khan,Sohaib Khancaught de Kock, bowled C Bosch
Sohaib Khan,Sohaib Khan
caught de Kock, bowled C Bosch
|
6
|
11
|
5
|
0
|
0
|
16
|
54.55
|
Haider Shah,Haider Shahcaught Maphaka, bowled Nortje
Haider Shah,Haider Shah
caught Maphaka, bowled Nortje
|
6
|
15
|
10
|
0
|
0
|
19
|
40.00
|
Arfan,Arfancaught Smith, bowled C Bosch
Arfan,Arfan
caught Smith, bowled C Bosch
|
11
|
18
|
7
|
0
|
0
|
30
|
61.11
|
Parashar,Parasharnot out
batting,
|
5
|
7
|
2
|
0
|
0
|
10
|
71.43
|
Muhammad Farooq,Muhammad Farooqnot out
batting,
Muhammad Farooq,Muhammad Farooq
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
3
|
50.00
|
Extras,Extras
no balls 0, wides 8, byes 1, leg byes 4, total 13
|
13
|
|
|
|
|
|
Total,Total122 for 6
20.0 overs
|
122-6
|
|
|
|
|
