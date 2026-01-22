Sul do Brasil deve seguir sem chuvas pelo menos nos próximos sete dias,...

Previsão mostra também manutenção de instabilidades em áreas do centro-norte do país
A Região Sul do Brasil deve permanecer com tempo firme e baixos acumulados de chuva ao menos pelos próximos sete dias, de acordo com o mapa de previsão de chuva acumulada em sete dias divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ausência de precipitações aparece de forma clara sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de grande parte de Mato Grosso do Sul.
Enquanto o Sul segue sob influência de um padrão mais estável da atmosfera, o cenário é oposto no centro-norte do país. Segundo o Inmet, os mapas de acumulado semanal indicam volumes elevados de chuva em grande parte dessas regiões, com destaque para Minas Gerais.
O estado aparece entre as áreas com os maiores índices previstos, especialmente no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Jequitinhonha e Norte de Minas, onde os acumulados em sete dias podem ser significativos.
Esse padrão chuvoso no centro-norte é reforçado pelos alertas de chuvas intensas emitidos pelo Inmet. Avisos de perigo indicam a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou volumes diários de 50 a 100 mm, acompanhados de ventos intensos, com risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Minas Gerais está incluída em diversas áreas afetadas nesses alertas, o que confirma a persistência de instabilidades ao longo dos próximos dias.
Além dos avisos de perigo, o Inmet também mantém alertas de perigo potencial para chuvas intensas em áreas ainda mais amplas do centro-norte do Brasil. Nesses casos, os volumes previstos variam entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, também com possibilidade de ventos fortes.
Fonte:
Notícias Agrícolas