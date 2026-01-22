tempo continuará instável na capital, desta quarta-feira até sábado

O sol não volta a brilhar imponente nos próximos dias no Rio. E nada de calorão. O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, informa que a atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste manterá o tempo instável na capital fluminense, desta quarta-feira até sábado. Mas não são esperadas chuvas fortes, como as que ocorreram segunda e terça-feira. “Haverá predomínio de céu nublado, e a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento destes dias”, informa o Alerta Rio. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados.
Segundo a Climatempo, estão previstos apenas 10 milímetros de chuva para esta quarta-feira na cidade. Bem diferente de terça-feira, quando choveu mais de 100 milímetros.
— Não há risco de tempestades nesta quarta-feira — confirma o meteorologista César Soares, da Climatempo.
Em relação ao Estado do Rio, o previsor Mércio Dantas, do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) esclarece que, com a atuação do sistema de Zona de Convergência do Atlântico Sul, concentrado sobre o Espírito Santo e centro-norte de Minas Gerais, a área preferencial para chuvas é o centro-norte fluminense.
— Só que a partir quinta, sexta-feira, o sistema deve recuar um pouco e pode voltar a chover forte em todo o Estado do Rio. Essa situação se prolonga até o dia 25, domingo — explica Dantas.
A mínima e a máxima de terça-feira, segundo o InMet, ocorreram na Vila Militar: 21,1 e 24,8 graus. Para esta quarta a previsão é de mínima de 18 graus, e máxima, de 25 graus.