Previsão 5 dias – EPAGRI/CIRAM

Sol aparece, calor aumenta e litoral segue com nuvens
Quarta-feira (21/01):
Tempo: sol em SC. No litoral e áreas próximas, mais nuvens e chuva fraca/isolada pela manhã e noite. No oeste do estado, condição de chuva bem isolada e passageira à tarde.
Temperatura: em elevação durante o dia, com máximas de 24°C a 29°C.
Vento: sudeste a leste, com variação para nordeste no interior do estado, fraco a moderado.
Sistema: alta pressão no litoral Sul do Brasil.
Quinta-feira (22/01):
Tempo: estável com sol em SC. No litoral e áreas próximas, mais nuvens e chuva fraca/isolada, especialmente nos extremos do dia, devido à circulação marítima.
Temperatura: mais baixa ao amanhecer e em elevação durante o dia, próxima e acima de 30°C no oeste.
Vento: sudeste/leste no litoral e de nordeste/sudeste nas demais regiões, fraco a moderado.
Sistema: alta pressão no litoral Sul do Brasil. Baixa pressão no litoral de SP.
Sexta-feira (23/01):
Tempo: segue estável com sol e algumas nuvens em SC. No litoral e áreas próximas, variação de nebulosidade e condições de chuva, especialmente à noite, devido a circulação marítima.
Temperatura: em elevação, com máximas de 26°C a 30°C no estado, mais alta e chegando a 34°C no Extremo Oeste.
Vento: sudeste a leste, fraco a moderado.
Sábado e Domingo (24 e 25/01):
Tempo: estável com sol em SC. No litoral e áreas próximas, mais nuvens e chuva fraca/isolada, especialmente nos extremos do dia, devido à circulação marítima Temperatura: elevada, com máximas de 26°C a 30°C no estado, mais alta e variando de 33°C a 37°C no oeste.
Vento: sudeste a leste/nordeste, fraco a moderado.
Gilsânia Cruz – Meteorologista (Epagri/Ciram)
O mapa apresentado neste site não segue as divisões político-administrativas do IBGE. Ele foi elaborado com base em critérios climatológicos, agrupando as regiões de Santa Catarina conforme semelhanças no regime de chuva e temperatura, o que permite uma abordagem mais precisa para fins de previsão do tempo e monitoramento climático.