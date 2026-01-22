O sentimento de vergonha tomou conta do vestiário do Palmeiras ontem, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, após a goleada por 4 a 0 contra o Novorizontino — a pior da era Abel Ferreira no Alviverde.
O clube, por sua vez, vê razões para a má atuação apresentada ontem.
Sentimento de vergonha
O clima no vestiário do Palmeiras foi de cobrança muito forte entre os jogadores e o sentimento era de vergonha pelo que foi apresentado em campo. Piquerez, único jogador que conversou com a imprensa após a goleada, sequer conseguiu olhar para a câmera ao conceder entrevista à TNT e falou sobre esse sentimento.