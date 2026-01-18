Conforme as cartas do tarot, será uma semana de ajustes conscientes, amadurecimento emocional e escolhas mais alinhadas com valores pessoais. Haverá movimento, oportunidades de expansão e novos começos, mas também momentos que pedirão sensibilidade, clareza e responsabilidade nas decisões. Além disso, as emoções estarão mais evidentes, exigindo escuta interior, honestidade e equilíbrio entre razão e intuição.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Imperador

A semana pedirá ao ariano maturidade, limites claros e liderança consciente (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “O Imperador” mostra que a estrutura, firmeza e controle das próprias decisões estarão em destaque. A semana pedirá maturidade, limites claros e liderança consciente. Será o momento de assumir responsabilidades sem impulsividade.

Touro – A Imperatriz

A semana será fértil para a autoestima, as relações e tudo o que envolver o conforto e bem-estar do taurino (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que cuidado, prazer e expansão marcarão o período. A semana será fértil para a autoestima, as relações e tudo o que envolver conforto e bem-estar. Permita-se receber mais.

Gêmeos – Oito de Paus

Convites e decisões avançarão sem muita demora para o geminiano (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Oito de Paus” mostra que o movimento acelerado e notícias rápidas farão parte da semana. O período fluirá com dinamismo, convites e decisões que avançarão sem muita demora. Será importante aproveitar o ritmo!

Câncer – A Lua

A semana pedirá ao canceriano mais atenção aos sentimentos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica que sensibilidade ampliada e emoções profundas se farão presentes. A semana pedirá atenção aos sentimentos, aos sonhos e ao que não está totalmente claro. Será essencial confiar na intuição.

Leão – Dez de Copas

A semana será favorável para o leonino fortalecer vínculos, valorizar a família e viver momentos de alegria genuína (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Dez de Copas” mostra que a harmonia emocional e a sensação de pertencimento irão se manifestar. A semana será favorável para fortalecer vínculos, valorizar a família e viver momentos de alegria genuína. Compartilhar fará bem.

Virgem – Rainha de Espadas

Para o virginiano, o período favorecerá decisões racionais e conversas objetivas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que clareza, discernimento e comunicação madura irão guiar a semana. O período favorecerá decisões racionais, conversas objetivas e escolhas feitas com lucidez.

Libra – Quatro de Paus

A semana será propícia para o libriano fortalecer bases e comemorar conquistas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Quatro de Paus” mostra que a estabilidade e a celebração estarão em evidência. A semana será propícia para fortalecer bases, comemorar conquistas e sentir segurança nas relações e nos projetos.

Escorpião – Sete de Espadas

A semana pedirá ao escorpiano honestidade consigo e com os outros (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Sete de Espadas” indica que será importante ter cuidado com excessos de desconfiança ou atitudes evasivas. A semana pedirá honestidade consigo e com os outros. Será essencial evitar jogos emocionais.

Sagitário – O Louco

O sagitariano sentirá vontade de arriscar, experimentar e sair do padrão (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica que novos começos e liberdade irão marcar a semana. Surgirá vontade de arriscar, experimentar e sair do padrão. Será importante confiar, mas manter um mínimo de consciência.

Capricórnio – O Hierofante

A semana será propícia para o capricorniano se dedicar aos estudos, aconselhamentos e escolhas alinhadas com seus princípios (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” mostra que valores, aprendizado e orientação ganharão destaque. A semana será propícia para estudos, aconselhamentos e escolhas alinhadas com seus princípios mais profundos.

Aquário – Cinco de Ouros

A semana do aquariano pedirá acolhimento, solicitação de ajuda e a lembrança de que apoio existe (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Cinco de Ouro” mostra que sensações de escassez ou insegurança emocional poderão aparecer. A semana pedirá acolhimento, solicitação de ajuda e a lembrança de que apoio existe.

Peixes – Rainha de Copas

A empatia, a sensibilidade e o cuidado emocional do pisciano estarão em alta (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” mostra que a empatia, a sensibilidade e o cuidado emocional estarão em alta. A semana será de conexão profunda com sentimentos, intuição e afeto. Será essencial ouvir o coração, sem se perder nele.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.