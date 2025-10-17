Segundo a corporação, os uniformes são feitos de meta-aramida, uma fibra sintética de alta resistência ao calor, chamas e produtos químicos, e suportam até 700 °C. Ainda assim, dois bombeiros ficaram feridos, com queimaduras nos braços, mãos e em parte das costas. Um deles recebeu alta. O outro continua internado, mas sem gravidade. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

