Segundo a corporação, os uniformes são feitos de meta-aramida, uma fibra sintética de alta resistência ao calor, chamas e produtos químicos, e suportam até 700 °C. Ainda assim, dois bombeiros ficaram feridos, com queimaduras nos braços, mãos e em parte das costas. Um deles recebeu alta. O outro continua internado, mas sem gravidade. As causas do incêndio estão sendo investigadas.
Temperatura passou de 800 °C em apartamento que pegou fogo no Paraná
Relacionados
Quem vai sair da Fazenda 17 hoje? Parcial da enquete atualizada agora aponta alta rejeição para participante. Veja porcentagens
Até 12h54 de hoje, Fernando tinha apenas 17,8% dos votos para ficar no reality. Já Rayane acumulava 26,18% dos votos, e Yoná era a mais votada para ficar na casa,…
Watch Rangers target Kevin Muscat’s Shanghai Port vs Qingdao Hainiu live for FREE as he bids to wrap up title early
RANGERS fans will be forgiven for having one eye on events unfolding in China this morning. That’s because manager in waiting Kevin Muscat’s Shanghai Port are travelling to take on…