O dia 20 de outubro de 2025 será feriado no estado do Rio de Janeiro, em celebração ao Dia do Comércio (ou do Comerciário). Porém, apenas algumas pessoas têm direito à folga nesse dia.
Nacionalmente, essa data comemorativa é estabelecida em 30 de outubro, visando homenagear os profissionais do comércio e sua importância para a economia do país. No entanto, o Rio de Janeiro estabelece que haverá descanso para os trabalhadores do comércio na terceira segunda-feira de outubro e, neste ano, essa data cai no dia 20 de outubro.
O feriado é uma convenção coletiva firmada entre os sindicatos SindilojasRio e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (Secrj). No entanto, serviços prestados em bancos, praças de alimentação de shopping, aeroportos, portos e estações rodoviárias, metroviárias e ferroviárias podem funcionar.
O sindicato destaca que a abertura de lojas não será proibida, mas os funcionários não podem trabalhar neste dia em todo o estado. Além disso, a folga não pode ser considerada como descanso semanal remunerado, com exceções para os trabalhadores que possuem folgas fixas às segundas.
Vale destacar que em outras cidades como Recife (PE), Curitiba (PR) ou Fortaleza (CE), essa folga também pode ser adotada, a depender das leis municipais e estaduais.
Quais os feriados e pontos facultativos de outubro de 2025?
O único feriado nacional de outubro é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, considerada a padroeira do Brasil. Nessa data também é celebrado o Dia das Crianças, uma comemoração criada por propósitos comerciais. Neste ano, a data caiu em um domingo.
O mês também conta com um único ponto facultativo, que pode garantir folga apenas aos trabalhadores do serviço público no dia 28 de outubro, terça-feira, quando é comemorado o Dia do Servidor Público. É importante destacar que o ponto facultativo torna o descanso não obrigatório, com o poder público podendo definir quais setores e serviços podem não trabalhar na data.
Quais os próximos feriados de 2025?
Os brasileiros ainda terão quatro feriados nacionais em 2025. O próximo acontece apenas em novembro e três deles caem em fins de semana:
- 2 de novembro (domingo), Finados
- 15 de novembro (sábado), Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira), Natal
O próximo feriado prolongado será apenas em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que virou feriado nacional em 2023.
Emendas de feriados 2025
- 20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira), Natal
Pontos facultativos em 2025
- 28 de outubro (terça-feira), Dia do Servidor Público federal
- 24 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
- 31 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).