O Afeganistão foi atingido por um terremoto de magnitude 5,4 nesta quinta-feira (4), segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).
O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km (6,21 milhas), disse a GFZ.
O abalo sísmico em meio a uma sequência de tremores na região. No último domingo (31), um tremor de magnitude 6, a uma profundidade de 8 km, deixou 1.400 mortos e 3.100 pessoas feridas.
Em seguida, na terça-feira (2), dois novos tremores atingiram o país.
O Afeganistão é particularmente vulnerável a terremotos devido à sua localização na intersecção de duas grandes placas tectônicas: a placa indiana e a placa eurasiana.
À medida que a placa indiana se move para o norte e colide com a placa eurasiana, a pressão entre as duas cria atividade sísmica regular na região, especialmente na área do Hindu Kush.