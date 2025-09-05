Desfile Cívico de 7 de Setembro em Jundiaí terá programação especial e opções gastronômicas
Publicada em 03/09/2025 às 16:00
A Prefeitura de Jundiaí realiza no próximo domingo (7), a partir das 9h, o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil, na Avenida Prefeito Luís Latorre, na altura da Rua Evandro César Gnaccarini. O evento reunirá escolas, forças de segurança, instituições e entidades da cidade, em uma programação que valoriza a cidadania, a cultura e a história do país.
O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e conta com a atuação integrada de diversas áreas da administração municipal. Entre elas, a Secretaria de Mobilidade e Transporte, responsável pelas interdições e pela presença de agentes de trânsito para coordenar o fluxo, e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que dará suporte à limpeza. Outras secretarias também participam da programação e do desfile, reforçando a união de esforços para o sucesso do evento.
“Trata-se de um evento voltado à família, protagonizado por segmentos reconhecidos pela sociedade por sua excelência em serviços prestados em diferentes áreas. Por isso, a organização foi extremamente cuidadosa. A integração das secretarias está sendo primordial para garantir o sucesso do evento”, afirmou a secretária de Cultura, Clarina Fazanaro.
Além do desfile, o público poderá aproveitar opções gastronômicas, preparadas em parceria com a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, que também organiza o desfile de tratores com agricultores do município. “O desfile é uma oportunidade de unir tradição e valorização da nossa produção local. As opções gastronômicas vão garantir mais conforto para as famílias e o desfile de tratores mostra a força do campo na nossa cidade”, destacou a secretária Marcela Moro.
Acesso facilitado
Para garantir a comodidade da população, como ocorre em todo primeiro domingo do mês, a tarifa do transporte coletivo será de apenas R$ 1,00, facilitando o deslocamento até o local do desfile.
Transmissão ao vivo
Quem preferir poderá acompanhar a programação pela TVTEC Jundiaí, a partir das 9h, no canal 24 da Claro TV e também pelo Facebook e YouTube da emissora.
Reunião de alinhamento
Na segunda reunião de organização do evento, realizada no Espaço Expressa nesta segunda-feira (1º), foram definidas as sequências das apresentações, a logística de concentração e dispersão, além do cronograma estrutural.
“A organização do Desfile Cívico exige atenção e cuidado para garantir o sucesso do evento”, destacou Sabrina Vetrenka, Chefe da Divisão de Centros Culturais da Secretaria de Cultura.
Para Midielen Pires, do Projeto Herói Aprendiz, a reunião de alinhamento foi importante para garantir a organização do desfile, com atenção especial à concentração das crianças, local adequado, banheiros e logística de apoio.
O desfile promete ser um momento de celebração e integração da comunidade, reunindo gerações em homenagem à história do país e fortalecendo o sentimento de cidadania e respeito à nossa pátria.
