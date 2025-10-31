A oitava temporada de The Rookie já tem data para estrear nos Estados Unidos. A ABC confirmou que os novos episódios começarão a ser exibidos a partir de 4 de janeiro.
A trama acompanha a trajetória de John Nolan (Fillion), um empresário que passa por uma crise de meia-idade, e decide perseguir o sonho antigo de se tornar policial, ingressando como novato – ou, em inglês, um “rookie” – no Departamento de Polícia de Los Angeles. A premissa da série é baseada na história real do estadunidense William Norcross, que ingressou na polícia de Los Angeles como recruta aos 44 anos de idade. O LAPD é um dos poucos nos Estados Unidos que aceitam novatos acima dos 37 anos de idade.
Continua depois da Publicidade
The Rookie foi criada por Alexi Hawley, inspirada na trajetória de William Norcross, que abandonou o negócio da família para seguir sua vocação de se tornar policial em Los Angeles. Na adaptação, Norcross ganha vida como o personagem John Nolan, por Nathan Fillion (Castle, Firefly, The Big Bang Theory). Ao longo da série, Nolan prova, com resiliência e determinação, que é possível se reinventar e se tornar uma inspiração para os colegas. A trama reforça que nunca é tarde para mudar de vida e fazer a diferença.
Além de Fillion, o elenco também conta com Shawn Ashmore (Frozen, X-Men), Jenna Dewan (Supergirl, American Horror Story), Alyssa Diaz (Ray Donovan, The Vampire Diaries), Richard T. Jones (Ally McBeal, Narcos), Eric Winter (CSI: Miami, The Good Doctor) e Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That), entre outros.
As sete primeiras temporadas de The Rookie estão disponíveis no Brasil no Universal+.