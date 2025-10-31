A oitava temporada de The Rookie já tem data para estrear nos Estados Unidos. A ABC confirmou que os novos episódios começarão a ser exibidos a partir de 4 de janeiro.

A trama acompanha a trajetória de John Nolan (Fillion), um empresário que passa por uma crise de meia-idade, e decide perseguir o sonho antigo de se tornar policial, ingressando como novato – ou, em inglês, um “rookie” – no Departamento de Polícia de Los Angeles. A premissa da série é baseada na história real do estadunidense William Norcross, que ingressou na polícia de Los Angeles como recruta aos 44 anos de idade. O LAPD é um dos poucos nos Estados Unidos que aceitam novatos acima dos 37 anos de idade.

The Rookie foi criada por Alexi Hawley, inspirada na trajetória de William Norcross, que abandonou o negócio da família para seguir sua vocação de se tornar policial em Los Angeles. Na adaptação, Norcross ganha vida como o personagem John Nolan, por Nathan Fillion (CastleFireflyThe Big Bang Theory). Ao longo da série, Nolan prova, com resiliência e determinação, que é possível se reinventar e se tornar uma inspiração para os colegas. A trama reforça que nunca é tarde para mudar de vida e fazer a diferença.

Além de Fillion, o elenco também conta com Shawn Ashmore (Frozen, X-Men), Jenna Dewan (Supergirl, American Horror Story), Alyssa Diaz (Ray Donovan, The Vampire Diaries), Richard T. Jones (Ally McBeal, Narcos), Eric Winter (CSI: Miami, The Good Doctor) e Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That), entre outros.

As sete primeiras temporadas de The Rookie estão disponíveis no Brasil no Universal+.



