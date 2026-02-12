'Torcida da Ana Paula vai me tirar' · Notícias da TV

Maxiane Rodrigues não segurou as lágrimas após a eliminação de Sarah Andrade do BBB 26. A advogada ainda percebeu que os embates com Ana Paula Renault podem custar sua permanência na casa e assumiu estar com medo do jogo. “Se a torcida da Ana Paula tirou ela, então vai me tirar no primeiro paredão que eu entrar”, analisou.
A pernambucana começou a chorar sozinha no quarto sonho de voar na madrugada desta quarta-feira (11). “Não é justo, não é justo”, balbuciou.
Depois, Marciele Albuquerque chegou e consolou a aliada. “Não vou ter palavra doce para te falar agora, nenhuma palavra que te deixe melhor. A única coisa que eu acredito, de verdade, que seja um paredão falso. De todas as vezes que eu chutei, acreditei, essa foi a primeira vez que eu me senti levando uma rasteira real”, afirmou a cunhã-poranga.
“Mesmo que eu goste da Sol [Vega], achei que a Sol fosse sair, não vou mentir. Eu não vi nada de errado no jogo da Sarah. Se fosse eu, agiria da mesma forma, com a mesma estratégia. Provavelmente seria eu eliminada ou tu, porque a gente vê o jogo dela de uma forma transparente”, continuou a paraense.
“Eu acredito muito que seja um paredão falso. Se não for, a gente vai continuar na nossa linha, vai acreditar. Eu sei que ela vai estar torcendo pela gente lá fora”, completou a sister.
“Estou com medo desse jogo, estou com medo. Estou com muito medo, Marci”, admitiu Maxiane, aos prantos. “Eu sei, eu também estou com medo. Com medo de sermos as próximas, de ir um atrás do outro, sabe? Estou com medo também. Seria estranho a gente não estar com medo de algo que é imprevisível a todo momento”, afirmou a influenciadora.
“Eu tô com muito medo”, repetiu Maxiane. “Não era o que a gente esperava”, concordou Marciele. “Ela não fez nada de errado”, lamentou a pernambucana, que percebeu:
Se a torcida da Ana Paula tirou ela, então vai me tirar no primeiro paredão que eu entrar. Ela tinha embate com Ana Paula, eu tenho embate com Ana Paula.
“Coloque-se no seu lugar”, riu Breno Corã, que também estava no quarto com as duas sisters. Marciele ainda insistiu de que Sarah saiu num paredão falso. A Veterana foi eliminada com 69,13% dos votos na berlinda contra Sol e Babu Santana.